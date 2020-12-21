Регламент участия российских саночников в ЧМ под нейтральным флагом напишут к 24 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) до 24 февраля разработает регламент выступления российских саночников под нейтральным флагом на январском чемпионате мира в германском Кёнигсзе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Без флага и гимна. Как российский спорт будет жить в условиях санкций следующие два года

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только в нейтральном статусе. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января, станет первым мировым первенством по зимнему виду спорта, на котором российская команда будет вынуждена выступать без гимна и флага своей страны.

"Я на последнем этапе Кубка мира подошел к представителям Международной федерации санного спорта и задал вопросы о том, как нам теперь выступать на ближайшем чемпионате мира. Мне было сказано, что на этапах Кубка мира никаких изменений не будет. Что касается чемпионата мира, то FIL намерена провести оперативное совещание, и к четвергу мы должны узнать решение. Как о новой экипировке, так и об ограничениях, которые, возможно, будут на нас наложены", - сказал Чудинов.

Из текста решения CAS следует, что спортсмены в нейтральном статусе из России могут использовать форму в цветах национального флага. Если на экипировке будет надпись "Россия", то на английском языке должна содержаться надпись "нейтральный атлет".

Российский спорт понес наказание, поскольку CAS принял сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое настаивало на том, что Россия нарушила условия восстановления прав Российского антидопингового агентства от 2018 года. Затянувшийся допинговый кризис тогда было решено преодолеть с помощью договора: Российское антидопинговое агентство было восстановлено в обмен на обещание российских властей передать из московской лаборатории пробы и базу данных (LIMS) проверки на допинг спортсменов за период с 2012 по 2015 год. База данных была передана с нарушением дедлайна и, как установило WADA, в искаженном виде.