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Футбол в России

"Спартак" готов подать апелляцию на решение РФС дисквалифицировать Тедеско

Глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов сообщил, что "Спартак" ждет, когда официальное решение поступит в клуб

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" рассчитывает подать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать на три матча главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, но сделает это после прихода официального решения КДК в клуб. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Тедеско был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:1).

"Вероятно, мы подадим апелляцию, но сначала официальное решение должно прийти к нам в клуб", - сказал Фетисов.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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