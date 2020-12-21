"Спартак" готов подать апелляцию на решение РФС дисквалифицировать Тедеско

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" рассчитывает подать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать на три матча главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, но сделает это после прихода официального решения КДК в клуб. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Тедеско был дисквалифицирован за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тыс. рублей по итогам гостевого матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:1).

"Вероятно, мы подадим апелляцию, но сначала официальное решение должно прийти к нам в клуб", - сказал Фетисов.