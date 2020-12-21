Удаленный за плевок в матче футбольной бундеслиги Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей

ТАСС, 21 декабря. Французский нападающий "Боруссии" из Мёнхенгладбаха Маркус Тюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в лицо сопернику, совершенный в игре 13-го тура чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Дисквалификация распространяется на матчи чемпионата и Кубка Германии. На одну из этих шести игр Тюрам дисквалифицирован условно с испытательным сроком до 21 декабря 2021 года. Также футболист оштрафован на €40 тыс.

В субботу "Боруссия" на своем поле уступила "Хоффенхайму" со счетом 1:2. Тюрам получил красную карточку на 79-й минуте при счете 1:1. Нападающий был недоволен действиями защитника гостевой команды Штефана Поша. В ходе словесной перепалки Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал французу красную карточку.

Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира (1998) и Европы (2000) Лилиана Тюрама.