Рублев признан самым прогрессирующим теннисистом года по версии ATP

ТАСС, 21 декабря. Россиянин Андрей Рублев получил премию самому прогрессирующему игроку года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соперниками 23-летнего Рублева в этой номинации были аргентинец Диего Шварцман, француз Уго Эмбер и итальянец Янник Синнер.

В активе Рублева семь титулов на турнирах ATP, пять из которых он завоевал в завершившемся сезоне. Он трижды в карьере доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды - в этом сезоне.

29-летний россиянин Андрей Кузнецов был номинирован на премию "Возвращение года", которую в итоге получил Вашек Поспишил. Канадец пропустил большую часть 2019 года из-за операции на спине, а в прошедшем сезоне поднялся на 89 мест в мировом рейтинге - на 61-ю строчку.

Новичком года признан испанец Карлос Алькарас, лучшим теннисистом года по версии болельщиков стал швейцарец Роджер Федерер, награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру получил испанец Рафаэль Надаль, награду Артура Эша "За человечность и благотворительность" - американец Фрэнсис Тиафо. Тренером года стал испанец Фернандо Висенте, работающий с Рублевым.