Конькобежец Юсков из-за проблем с коленом пропустит всероссийские соревнования в Коломне

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков находится на реабилитации из-за проблем с коленом и пропустит всероссийские соревнования в подмосковной Коломне. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.

Всероссийские соревнования "На призы конькобежного центра "Коломна" пройдут 24-25 декабря.

"Денис Юсков лечит колено, это не травма, но воспаление. Всероссийские соревнования в Коломне он пропустит, сейчас спортсмен на реабилитации, - сказал Дорофеев. - Мы рассчитываем на то, что он успеет восстановиться к международным стартам, но все будет зависеть от его состояния, когда можно будет давать нагрузки. Много времени уже пропущено".

В январе в нидерландском Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье и два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.