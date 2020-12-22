Чудинов: саночники с черной иронией встретили запрет CAS выступать на ЧМ под флагом России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Запрет на участие российских спортсменов под флагом страны в ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх стал для сборной России по санному спорту крайне неприятной новостью. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

CAS уведомил российский спорт, как тот будет жить в ближайшие два года

Финальное решение. CAS уведомил российский спорт, как тот будет жить в ближайшие два года

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), до 16 декабря 2022 года российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх и ЧМ только в нейтральном статусе. Чемпионат мира по санному спорту, который пройдет с 29 по 31 января в германском Кенигсзе, станет первым в истории мировым первенством по зимнему виду спорта, на котором российская команда будет вынуждена выступать без гимна и флага.

"Наши спортсмены с сарказмом и черной иронией встретили новость о том, что им на ближайшем чемпионате мира и Олимпийских играх в Пекине опять придется выступать под нейтральным флагом, - сказал Чудинов. - Но никакого уныния, не говоря уже о депрессии, в команде, конечно, нет. Да, подобный опыт у ребят уже есть, но это крайне неприятная для них история. Мы ни в чем не виноваты, но вынуждены опять почему-то страдать".

Члены сборной России по санному спорту Роман Репилов, Семен Павличенко, Степан Федоров, Екатерина Батурина, Александр Денисьев и Владислав Антонов в феврале 2018 года вынуждены были выступать в статусе "олимпийских атлетов из России" на Играх в Пхёнчхане.

CAS 17 декабря также постановил, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх форма российских спортсменов может содержать цвета национального флага. Если на форме будет отображено "Россия", то на английском языке также должна содержаться надпись "нейтральный атлет", написанная не меньшим размером, чем слово "Россия".