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КХЛ

"Спартак" проиграл "Ак Барсу" в ретро-матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 0:3
Хоккеисты "Спартака" Никита Соколов и "Ак Барса" Дмитрий Юдин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака" Никита Соколов и "Ак Барса" Дмитрий Юдин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. Московский "Спартак" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 994 зрителей.

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Шайбы забросили Станислав Галиев (7-я минута), Тревор Мерфи (21) и Найджел Доус (55).

Форвард казанского клуба Стефан Да Коста сделал три результативные передачи и продлил серию с набранными очками до 7 матчей - на его счету за это время 13 (6 шайб + 7 передач) очков. Голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов сыграл третий в сезоне матч "на ноль", отразив 32 броска. Для казанцев эта победа стала седьмой подряд. Чешский нападающий "Спартака" Лукаш Радил провел 200-й матч в КХЛ.

Это был один из двух домашних матчей "Спартака" в этом сезоне в ретро-стиле, встреча с "Ак Барсом" была посвящена 40-летию Олимпиады 1980 года в Москве. Хоккеисты красно-белых провели игру в ретро-форме, а на стадион приехали на ретро-автобусе "Икарус-250". "Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года.

Следующий домашний матч против подольского "Витязя" 23 декабря также пройдет в ретро-стиле - он будет посвящен дружбе народов СССР. Казанский клуб в следующей игре 24 декабря в гостях встретится с московским "Динамо".

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. "Ак Барс" расположился на первом месте на Востоке с 62 очками в 40 встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА382422136124-7960
2СКА382112419122-8653
3Локомотив361742139101-6850
4Динамо М3719302211111-9248
5Динамо Мн3612531213100-10243
6Северсталь371343111584-9742
7Спартак371241241497-10640
8Йокерит331521121299-7939
9Витязь3713232116101-10539
10Сочи37920242079-12028
11Динамо Р36212242570-12316
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс402324137128-8262
2Авангард362110437104-7151
3Трактор382021111399-8448
4Металлург381804131299-8848
5Салават Юлаев3915341214112-10447
6Автомобилист3614313312102-10042
7Торпедо НН3812331415105-11241
8Барыс341052231277-8639
9Сибирь381420311893-10336
10Амур381031202289-11330
11Куньлунь37800252284-12923
12Нефтехимик36811002683-13420

 

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