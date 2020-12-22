"Спартак" проиграл "Ак Барсу" в ретро-матче КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. Московский "Спартак" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 994 зрителей.

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Шайбы забросили Станислав Галиев (7-я минута), Тревор Мерфи (21) и Найджел Доус (55).

Форвард казанского клуба Стефан Да Коста сделал три результативные передачи и продлил серию с набранными очками до 7 матчей - на его счету за это время 13 (6 шайб + 7 передач) очков. Голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов сыграл третий в сезоне матч "на ноль", отразив 32 броска. Для казанцев эта победа стала седьмой подряд. Чешский нападающий "Спартака" Лукаш Радил провел 200-й матч в КХЛ.

Это был один из двух домашних матчей "Спартака" в этом сезоне в ретро-стиле, встреча с "Ак Барсом" была посвящена 40-летию Олимпиады 1980 года в Москве. Хоккеисты красно-белых провели игру в ретро-форме, а на стадион приехали на ретро-автобусе "Икарус-250". "Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года.

Следующий домашний матч против подольского "Витязя" 23 декабря также пройдет в ретро-стиле - он будет посвящен дружбе народов СССР. Казанский клуб в следующей игре 24 декабря в гостях встретится с московским "Динамо".

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. "Ак Барс" расположился на первом месте на Востоке с 62 очками в 40 встречах.