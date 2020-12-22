"Спартак" проиграл "Ак Барсу" в ретро-матче КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. Московский "Спартак" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 0:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 994 зрителей.
Шайбы забросили Станислав Галиев (7-я минута), Тревор Мерфи (21) и Найджел Доус (55).
Форвард казанского клуба Стефан Да Коста сделал три результативные передачи и продлил серию с набранными очками до 7 матчей - на его счету за это время 13 (6 шайб + 7 передач) очков. Голкипер "Ак Барса" Тимур Билялов сыграл третий в сезоне матч "на ноль", отразив 32 броска. Для казанцев эта победа стала седьмой подряд. Чешский нападающий "Спартака" Лукаш Радил провел 200-й матч в КХЛ.
Это был один из двух домашних матчей "Спартака" в этом сезоне в ретро-стиле, встреча с "Ак Барсом" была посвящена 40-летию Олимпиады 1980 года в Москве. Хоккеисты красно-белых провели игру в ретро-форме, а на стадион приехали на ретро-автобусе "Икарус-250". "Спартак" проводит игры, стилизованные под отдельную историческую эпоху, с 2015 года.
Следующий домашний матч против подольского "Витязя" 23 декабря также пройдет в ретро-стиле - он будет посвящен дружбе народов СССР. Казанский клуб в следующей игре 24 декабря в гостях встретится с московским "Динамо".
"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 37 матчах. "Ак Барс" расположился на первом месте на Востоке с 62 очками в 40 встречах.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|38
|24
|2
|2
|1
|3
|6
|124-79
|60
|2
|СКА
|38
|21
|1
|2
|4
|1
|9
|122-86
|53
|3
|Локомотив
|36
|17
|4
|2
|1
|3
|9
|101-68
|50
|4
|Динамо М
|37
|19
|3
|0
|2
|2
|11
|111-92
|48
|5
|Динамо Мн
|36
|12
|5
|3
|1
|2
|13
|100-102
|43
|6
|Северсталь
|37
|13
|4
|3
|1
|1
|15
|84-97
|42
|7
|Спартак
|37
|12
|4
|1
|2
|4
|14
|97-106
|40
|8
|Йокерит
|33
|15
|2
|1
|1
|2
|12
|99-79
|39
|9
|Витязь
|37
|13
|2
|3
|2
|1
|16
|101-105
|39
|10
|Сочи
|37
|9
|2
|0
|2
|4
|20
|79-120
|28
|11
|Динамо Р
|36
|2
|1
|2
|2
|4
|25
|70-123
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|40
|23
|2
|4
|1
|3
|7
|128-82
|62
|2
|Авангард
|36
|21
|1
|0
|4
|3
|7
|104-71
|51
|3
|Трактор
|38
|20
|2
|1
|1
|1
|13
|99-84
|48
|4
|Металлург
|38
|18
|0
|4
|1
|3
|12
|99-88
|48
|5
|Салават Юлаев
|39
|15
|3
|4
|1
|2
|14
|112-104
|47
|6
|Автомобилист
|36
|14
|3
|1
|3
|3
|12
|102-100
|42
|7
|Торпедо НН
|38
|12
|3
|3
|1
|4
|15
|105-112
|41
|8
|Барыс
|34
|10
|5
|2
|2
|3
|12
|77-86
|39
|9
|Сибирь
|38
|14
|2
|0
|3
|1
|18
|93-103
|36
|10
|Амур
|38
|10
|3
|1
|2
|0
|22
|89-113
|30
|11
|Куньлунь
|37
|8
|0
|0
|2
|5
|22
|84-129
|23
|12
|Нефтехимик
|36
|8
|1
|1
|0
|0
|26
|83-134
|20