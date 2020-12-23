Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ из-за операции на бедре

ТАСС, 24 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров не сыграет в регулярном чемпионате по причине операции на бедре. Об этом заявил генменеджер клуба Жюльен Брисбуа, чей комментарий приводит пресс-служба "Тампы".

"К сожалению, его травма бедра требует операции. Он не сможет сыграть в предстоящем регулярном сезоне", - сказал Брисбуа.

Кучерову 27 лет. В прошлом сезоне "Тампа" выиграла Кубка Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы "Тед Линдсей эворд" (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и "Арт Росс трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата).

Новый сезон НХЛ начнется 13 января. "Тампа" в первом матче сыграет с "Чикаго". Клуб из Флориды за три недели до старта чемпионата имел зарплатную ведомость, превышающую максимально возможную ($81,5 млн). Теперь "Тампа" сможет поместить Кучерова в долгосрочный список травмированных и "освободить под потолком" $9,5 млн, которые в год получает российский нападающий (самый высокооплачиваемый хоккеист в команде наряду с голкипером Андреем Василевским). Благодаря этому "Тампа" сумела продлить контракты с четырьмя хоккеистами в последние два дня.