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НХЛ

"Вашингтон" Овечкина начнет сезон НХЛ матчем против "Баффало" 14 января

Действующий чемпион лиги "Тампа" в первом матче сыграет против "Чикаго"

ТАСС, 23 декабря. "Вашингтон" начнет регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 14 января домашним матчем против "Баффало". Календарь сезона опубликован на официальном сайте лиги.

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Сезон стартует 13 января, в этот день пройдут матчи "Эдмонтон" - "Ванкувер", "Торонто" - "Монреаль", "Колорадо" - "Сент-Луис" , "Тампа" - "Чикаго", "Питтсбург" - "Филадельфия".

За "Вашингтон" выступают голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин (капитан) и Евгений Кузнецов.

Формат сезона был обнародован 21 декабря. В регулярном чемпионате клубы проведут по 56 матчей вместо 82. Команды разбиты на четыре дивизиона - Восточный, Центральный, Западный и Северный. Матчи будут проходить только между клубами из одного дивизиона, чтобы минимизировать количество поездок.

В плей-офф выйдут 16 команд - по четыре из каждого дивизиона. В первом и втором раундах Кубка Стэнли клубы сыграют с командами из своих дивизионов.

Регулярный чемпионат завершится 8 мая. Тренировочные сборы начнутся в период с 31 декабря по 3 января, предсезонных матчей не будет.

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