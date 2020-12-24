"Бока Хуниорс" стала последним полуфиналистом Кубка Либертадорес

ТАСС, 24 декабря. Аргентинский футбольный клуб "Бока Хуниорс" со счетом 2:0 обыграл своих соотечественников из "Расинга" в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

"Ривер Плейт" забил шесть голов "Насьоналю" и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

Забитыми голами отметились Эдуарду Сальвио (23-я минута) и Себастьян Виллья (61). В первом матче "Бока Хуниорс" проиграла со счетом 0:1, но по сумме двух встреч обыграла "Расинг" и вышла в полуфинал Кубка Либертадорес.

В полуфинале "Бока Хуниорс" сыграет с бразильским "Сантосом". Первый матч пройдет 7 января. Днем ранее за право сыграть в финале встретятся аргентинский "Ривер Плейт" и бразильский "Палмейрас".

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский "Фламенго". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.