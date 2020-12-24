Пересмотр дела пловца Сунь Яна связан с антикитайскими настроениями одного из судей CAS

ТАСС, 24 декабря. Дисквалификация китайского пловца Сунь Яна сроком на восемь лет была отменена Федеральным судом Швейцарии в связи с расистскими комментариями одного из судей Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает газета The New York Times.
Ранее стало известно, что дело китайского спортсмена будет пересмотрено, последнее решение CAS было отменено. Сообщается, что юристы спортсмена представили суду доказательства, что один из членов комиссии, вынесших решение о дисквалификации, опубликовал расистские комментарии о Китае в социальных сетях. Это был бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что вновь представит свою версию, когда комиссия CAS соберется в новом составе, чтобы пересмотреть дело.
В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако WADA обратилось в CAS и потребовало рассмотреть дело. В 2014 году Сунь Ян уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.
В связи с повторным нарушением CAS принял решение наложить максимальные санкции - отстранение на восемь лет. Дисквалификация отсчитывается с 28 февраля 2020 года.
Сунь Яну 29 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом (дважды в 2012 году и один раз в 2016 году), 11-кратным чемпионом мира, девятикратным победителем Азиатских игр. Сунь Ян - рекордсмен мира на дистанции 1 500 метров.