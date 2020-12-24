Дело дисквалифицированного на восемь лет пловца Сунь Яна будет пересмотрено

ТАСС, 24 декабря. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона в плавании китайца Сунь Яна на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсмена на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"WADA было проинформировано о решении Федерального суда Швейцарии удовлетворить заявление о пересмотре, поданное китайским пловцом Сунь Яном. Агентство предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернется на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой судья", - говорится в сообщении пресс-службы WADA.

В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля, которые пришли его тестировать. Сначала он отказался от сдачи мочи, потом молотком разбил контейнер и извлек из него пробу крови. Международная федерация плавания (FINA) не стала применять никаких санкций к спортсмену, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в CAS и потребовало пересмотреть дело. В 2014 году Сунь Ян уже был дисквалифицирован на три месяца за употребление запрещенного препарата, причем об этом было объявлено уже после того, как срок отстранения истек.

В связи с повторным нарушением CAS принял решение наложить максимальные санкции - отстранение на восемь лет. Дисквалификация отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

Сунь Яну 29 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом (дважды в 2012 году и один раз в 2016 году), 11-кратным чемпионом мира, девятикратным победителем Азиатских игр. Сунь Ян - рекордсмен мира на дистанции 1500 метров.