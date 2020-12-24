Российские участники "Дакара" вылетят в Саудовскую Аравию чартером 27 декабря

Ралли "Дакар" в 2021 году должно пройти по территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Команда "Камаз-мастер" и другие российские участники ралли-рейда "Дакар" отправятся в Саудовскую Аравию 27 декабря чартерным рейсом. Об этом на пресс-конференции сообщил глава команды "Камаз-мастер", семикратный победитель "Дакара" Владимир Чагин.

"Дакар-2021 потребует высочайшего мастерства от пилотов и штурманов, но команда готова. Техника уже в Саудовской Аравии, мы вылетаем в Джидду 27 декабря. В начале недели объявили о закрытии авиасообщения, это поставило под угрозу проведение гонки, но организаторы ведут переговоры с правительством страны, чтобы найти решение и провести гонку", - сообщил Чагин.

"Насколько мне известно, из нескольких городов будут организованы специальные чартерные рейсы. Потом каждого участника ждет двухдневный карантин, - пояснил Чагин. - Наша команда летит чартерным рейсом, как и остальные участники из России".

В ралли-марафоне в 2021 году примут участие четыре экипажа "Камаз-мастера": действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Экипажи "Камаз-мастера" побеждали в зачете грузовиков 17 раз.