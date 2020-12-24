Каргинов: экипажи команды "Камаз-мастер" выдохнут с облегчением только на старте "Дакара"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса и новости о закрытии границ Саудовской Аравии сказываются на настроении гонщиков, команда "Камаз-мастер" выдохнет с облегчением только на старте ралли-марафона "Дакар". Такое мнение на пресс-конференции высказал двукратный победитель "Дакара" Андрей Каргинов.

"Необычный, нестандартный год, мы обычно начинали проверять технику, испытывать новинки спустя примерно месяц после "Дакара", а в этом году ушли на режим самоизоляции, многие работы отодвигались на неопределенный срок, - рассказал Каргинов. - Стремились поскорее вернуться на работу, ринулись в бой, как только это стало возможно. Даже в обычной ситуации, без коронавируса, мне всегда не хватает соревновательного процесса, хочется больше ездить, а в этом году этого особенно не хватало. Наверное, первый раз за все время работы в команде я впервые так долго находился дома, но в этом году мы брали не количеством, а качеством тренировок".

"Морально тоже непросто, даже последняя новость про закрытие границ Саудовской Аравии немного нас взбудоражила. Ты спортсмен, готовишься весь год, живешь в предвкушении гонки, но такие новости не дают расслабиться, - добавил Каргинов. - Выдохнем с облегчением только тогда, когда нам покажут стартовый флаг, и мы уже начнем гонку. Но все в одинаковых условиях, лучший результат покажет тот, кто лучше справится со своими нервами, со своим настроем".

Каргинов отметил, что экипажи будут соблюдать режим безопасности на "Дакаре", но постоянно находиться в медицинских масках в кабине грузовика невозможно. "Ехать в маске не получится физически, в кабине очень большие нагрузки, давление. Иногда приходится пить воду прямо на ходу, а через маску это невозможно. Режим безопасности - это важно, но мы все находимся в одной кабине, и можно сказать, что друг на друга у нас уже иммунитет", - добавил гонщик.

Каргинов второй раз стал победителем "Дакара" в 2020 году, дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" рекордные 17 раз становились победителями ралли-рейда.