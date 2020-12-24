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ММА

Гаджиев: драка Исмаилова и Минеева не будет иметь правовых последствий

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка
Президент компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не столкнутся с правовыми последствиями после массовой драки, которую они устроили во время турнира Fight Nights Global Winter Cup. Об этом ТАСС рассказал президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван.

"Драка была настоящая. Думаю, правовых последствий у нее не будет. Повреждений серьезных нет у обоих", - сказал Гаджиев.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

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