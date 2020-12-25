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Чемпионат России по фигурному катанию

Дуэт Шевченко и Еременко выплеснул все эмоции в произвольном танце на чемпионате России

Спортсмены заняли на турнире четвертое место
Софья Шевченко и Игорь Еременко Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Софья Шевченко и Игорь Еременко
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко выплеснули все эмоции во время исполнения произвольного танца на чемпионате России в Челябинске. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

Шевченко и Еременко набрали 116,46 балла за прокат произвольного танца, суммарно после двух программ - 194,29 балла. Дуэт занял четвертое место на чемпионате России.

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"Мы очень хотели, очень старались, но всегда можно найти недочеты. Старались показать себя и то, над чем работали", - сказала Шевченко.

"Выплеснули все эмоции, это самый важный для нас старт на данный момент. Мы все конкурируем, мы готовы и способны бороться", - добавил Еременко.

Шевченко и Еременко очень эмоционально болели за прокат победителей турнира - Александры Степановой и Ивана Букина. Пары занимаются вместе у Ирины Жук и Александра Свинина.

"Это фишка нашей группы - болеть друг за друга. А с годами мы еще сплоченнее становимся. Кто-то приходил, кто-то уходил, менялись специалисты, а мы идем вместе достаточно долго", - отметил Еременко.

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