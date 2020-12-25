РУСАДА в 2021 году не намерено снижать темпы допинг-тестирования по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассчитывает в 2021 году не снижать объем тестирования по сравнению с текущим годом. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

"Мы рассчитываем сохранить объем тестирования примерно на том же уровне, что и в 2020-м. Но наши планы еще будут подробно обсуждаться во взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством. Мы понимаем всю важность обеспечения объемов тестирования на следующий год для обеспечения участия сборных команд в Олимпийских играх", - сказал Буханов.

Как ранее сообщал ТАСС, РУСАДА досрочно выполнило план допинг-тестирования за 2020 год. По состоянию на 30 ноября, за 11 месяцев 2020 года Российским антидопинговым агентством было отобрано 7 644 пробы при целевом годовом показателе 7 500 проб.