В РУСАДА заявили, что не приостанавливали допинг-тестирование после решения CAS

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает проводить допинг-тестирование и выдавать разрешения на терапевтическое использование после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы РУСАДА Мария Маркова.

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CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

"РУСАДА пока не приостанавливало допинг-тестирование и выдачу терапевтических исключений, - сказала Маркова. - Все последствия решения CAS нам предстоит обсудить во взаимодействии с WADА".

Исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия 9 декабря 2019 года. Тогда же прежний глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди заявил, что Российское антидопинговое агентство сможет продолжить тестирование. По словам Риди, законность такой ситуации заключается в том, что WADA считает РУСАДА своим единомышленником.

"Сейчас возможность продолжения или запрета тестирования в решении CAS не прописана. Но в этом документе отмечено, что все вопросы должны решаться при взаимодействии обеих сторон", - добавила собеседница ТАСС.

Российское антидопинговое агентство лишилось соответствия Всемирному антидопинговому кодексу второй раз. Первый раз это случилось в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Дика Паунда о выявленных допинговых проблемах в российском спорте. Тогда же РУСАДА было лишено права самостоятельного допинг-тестирования и выдачи спортсменам разрешений на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в своих правах с последующим выполнением двух критичных условий, которые, по мнению WADA, не были в итоге соблюдены.