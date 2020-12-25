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Чемпионат России по фигурному катанию

Валиева и Туктамышева заявили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

Другие фигуристки не стали заявлять данный элемент

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Тройной аксель в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию заявили только Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В стартовых заявках тройной аксель обозначен только у Валиевой и Туктамышевой", - сказал источник.

Короткая программа в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске пройдет в пятницу.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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