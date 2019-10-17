Сальхов, аксель и тулуп. Объясняем, как правильно смотреть прокаты фигуристов-одиночников

В этом материале вы сможете посмотреть идеальные исполнения прыжковых элементов от мировых звезд фигурного катания и разобраться в них

В это сложно поверить, но совсем недавно расклад сил в российском одиночном катании был диаметрально противоположен сегодняшнему. На стыке нынешнего и прошлого веков за мировое господство боролись два россиянина — Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, в то время как Ирина Слуцкая и Мария Бутырская при всех своих заслугах все же не смогли добраться до заветной цели — олимпийского золота. Как, впрочем, и другие отечественные фигуристки — что в советские времена, что в российские, — вплоть до 2014 года. Но времена изменились, и теперь российские одиночники с трудом выдерживают конкуренцию с лучшими из лучших, а девушки-фигуристки не знают себе равных.

Можно сказать, что окончательно эту тенденцию закрепили Олимпийские игры — 2014 в Сочи. В мужском катании от России в индивидуальных соревнованиях был заявлен лишь Плющенко, пребывавший в солидном для спорта возрасте, однако неудовлетворительное состояние здоровья вынудило его отказаться от участия. В то же время в женском одиночном катании победу одержала Аделина Сотникова, став первой российской / советской олимпийской чемпионкой в данной дисциплине. Вторым самым вероятным претендентом на золото была другая россиянка — Юлия Липницкая. Победную поступь российской женской "одиночки" подхватили Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева, а Алина Загитова завершила новый олимпийский цикл триумфальной победой на Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. На текущий момент Загитова остается лучшей фигуристкой мира, в ее активе золотые медали всех крупных международных турниров, которые только существуют в природе. Но у нее также есть конкуренция, пришедшая, что примечательно, из группы ее тренера Этери Тутберидзе. Королевы четверных прыжков Александра Трусова и Анна Щербакова, а также, возможно, лучшая фигуристка мира по части представления программ Алена Косторная с этого сезона переходят во взрослый уровень, и их борьба с признанными чемпионками обещает быть чрезвычайно захватывающей. Из остальных стран самыми главными конкурентками российских фигуристок являются японки Рика Кихира, Каори Сакамото и Сатоко Мияхара, американка Брейди Теннелл и Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Лучшими российскими одиночниками же можно считать бронзового призера чемпионата мира 2018 года Михаила Коляду, а также непотопляемого Сергея Воронова, чья карьера на международном уровне длится уже более 13 лет. Однако главными действующими силами в мужском катании являются невероятно одаренный технически американец Натан Чен и живая легенда японец Юдзуру Ханю. Основные элементы Для того чтобы в полной мере наслаждаться прокатами фигуристов, крайне желательно хоть немного разбираться в тонкостях закулисья. В отличие от парного катания, в одиночном количество элементов не так уж и велико. Дорожки шагов, как и вращения, по большей части различаются типами захода на них. К примеру, вот так выглядит вращение с заходом в либелу.

А вот так — заклон, плавно переходящий во вращение в шпагате под названием бильман.

Здесь представлено вращение сидя, именуемое "волчок". Заход в элемент выполнен через прыжок, что положительно сказывается на стоимости.

Уже посложнее. Вращение "волчок" со сменой ноги с заходом через прыжок.

И напоследок — самый дорогой тип вращений в одиночном катании — комбинированное со сменой ноги с заходом через прыжок.

За хорошо исполненное комбинированное вращение со сменой ноги можно получить в сумме порядка пяти и выше. Именно поэтому фигуристам принципиально важно исполнять все вращения и дорожки шагов на четвертый уровень сложности. Ведь данные элементы, в отличие от прыжков, легче контролировать, и терять баллы на них — себе дороже. В короткой программе девушки исполняют по два вращения, мужчины — по три. В произвольной — по три у одиночников и одиночниц. Еще одним элементом является хореографическая последовательность. Фигуристы исполняют один такой элемент в произвольной программе. Его базовая стоимость составляет всего-то три балла, еще порядка двух спортсмены получают за него по GOE. Хореографической последовательностью может служить практически все, что угодно. К примеру, спираль.

Или же красивый элемент под названием кораблик.

Различие прыжков Прыжковые элементы — основа основ любой программы в одиночном катании. В среднем порядка 70% технической оценки составляют прыжки, и без понимания того, какой конкретно прыжок в тот или иной момент исполнил фигурист, каши не сваришь. Здесь элементы делятся на две условные категории — сольные прыжки или же комбинации. Они же — каскады. В этом случае фигурист сразу после исполнения первого прыжка делает второй, а в некоторых случаях — и третий. Комбинации из трех прыжков (чаще всего — в вариации "тройной + двойной + двойной") допустимы только один раз за прокат. Всего же фигуристы в мужском и женском катании могут исполнить по одному каскаду в короткой программе и по три — в произвольной.

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Так как стоимость каскадов значительно выше, чем у одиночных прыжков, наиболее выносливые фигуристы стараются исполнить их в так называемой бонусной зоне, или же попросту во второй части проката. Правилами Международного союза конькобежцев (ISU) допускается перенос одного прыжкового элемента в "бонус" в короткой программе и трех — в произвольной. Исполнение в бонусной зоне дает надбавку 10% от базовой стоимости элемента. Как правило, каскады формируются по принципу "дорогой прыжок + более дешевый". Зачастую в роли дешевого прыжка выступает тулуп, так как его легче всего "прицепить" после приземления с первого. Вот так, к примеру, выглядит один из самых популярных каскадов у женщин "тройной лутц + тройной тулуп" в исполнении Алины Загитовой.

А так — "рабочий" мужской каскад из четверного и тройного тулупов. Автор — Натан Чен.

Теперь — об одиночных прыжках. В короткой программе фигуристам разрешается исполнить три вида прыжковых элементов (включая один каскад), в произвольной — семь (три из них могут быть каскадами). Всего существует шесть видов прыжков. Самым дорогим и самым сложными из них считается аксель. К примеру, четыре оборота на нем не смог скрутить на соревнованиях еще ни один фигурист в мире. Аксель легче всего определяется начинающими любителями фигурного катания из-за того, что он, в отличие от всех остальных прыжков, исполняется фигуристами лицом вперед и приземляется на ход назад. Из-за этого спортсменам приходится при исполнении акселя скручивать дополнительные полоборота. Вот так, к примеру, выглядит тройной аксель Елизаветы Туктамышевой. Как и четверные, тройной аксель считается элементом повышенной сложности у девушек (или же "ультра-си"), в мировом топе его на соревнованиях исполняют единицы.

Вторым по стоимости прыжком является лутц. Его очень часто путают с "братом-близнецом" — флипом. Определить, лутц перед вами или флип, достаточно сложно, но все же возможно. Один из верных признаков лутца — долгий, от трех до пяти секунд, заход на прыжок по прямой траектории на левой ноге. Так как лутц — зубцовый прыжок, то отталкивание от льда маховой (в данном случае — правой) ногой происходит с помощью зубца конька. В это время конек левой ноги должен находиться на четком внешнем ребре — и это еще один из признаков того, что спортсмен исполняет лутц, а не флип. Заметить то, на каком ребре скользит фигурист, можно по тому, в каком направлении наклонен конек. Если спортсмен как бы выгибает его в сторону от себя — это внешнее ребро, а если к себе — внутреннее. Впрочем, некоторые фигуристы пренебрегают правилами исполнения лутца и прыгают его с неверного (внутреннего) ребра, за что полагается штраф от техбригады. К примеру, подобным часто грешила японка Мао Асада, а Евгения Медведева пытается "починить" свой лутц и по сей день. Эталонный четверной лутц от Михаила Коляды. Здесь представлены все фазы правильного исполнения этого прыжка.

Третий по стоимости прыжок — флип. При заходе на него фигурист непосредственно перед отталкиванием совершает оборот вокруг своей оси, после чего сразу же следует толчок зубцом правой ноги. Левый конек должен лежать на внутреннем ребре. Тройной флип от Алены Косторной. Как сказала в свое время знаменитый тренер Татьяна Тарасова: "Исполнено "как дети в школу".

Риттбергер — четвертый по стоимости прыжковый элемент. Как и аксель, является реберным прыжком — то есть отталкивание происходит полным ребром конька, а не зубцом, как на лутце или флипе. При заходе на риттбергер ноги фигуриста должны быть в положении крест-накрест, при этом левая должна быть выдвинута чуть вперед относительно правой. Блистательный тройной риттбергер от Каори Сакамото.

Один из подвидов "младших" прыжков — тулуп. Как и лутц с флипом, является зубцовым прыжком. Вплоть до тройного считается предпоследним по стоимости, однако уже с четверного перемещается на последнее место. По заходу немного напоминает флип, однако отталкивание при тулупе происходит не правой, а левой ногой. Четверной тулуп Юдзуру Ханю.

Последний по стоимости прыжок — сальхов. Начиная с четверного — предпоследний. Реберный, как и риттбергер с акселем. Сальхов очень легко спутать с тулупом. При определении данного прыжка следует помнить, что в отталкивании на сальхове фигурист не делает акцентированного движения левой ногой. Напротив — при исполнении данного прыжка левая нога должна лежать на полном ребре позади правой, но не перпендикулярно друг другу. Сальхов — любимый прыжок Евгении Медведевой. Надо сказать, этот элемент получается у двукратной чемпионки мира и Европы восхитительно. На этом примере Евгения исполняет тройной сальхов в каскаде с другим тройным прыжком. Каким — попробуйте определить сами.

Ну и в самом-самом конце — ойлер. Формально это даже не самостоятельный прыжок, отдельно на соревнованиях вы его вряд ли когда-то увидите. Но зато в наши дни он помогает фигуристам соединять тяжелые прыжки в комбинации, добавив к ним также балл с небольшим по базовой стоимости. К примеру, вот тут Александра Трусова собрала в каскад тройной лутц и тройной сальхов именно при помощи ойлера, исполненного ею между двумя прыжками.