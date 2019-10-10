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Зимние олимпийские виды спорта

Тодес, выброс и спираль. Объясняем, как правильно смотреть парное фигурное катание

Владимир Морозов и Евгения Тарасова
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Все исполняемые здесь элементы должны быть связаны разнообразными позициями и хватами партнеров при полном использовании поверхности катка

Традиции парного катания сложились очень давно — еще на стыке XIX и XX веков. В первом своде правил Международного союза конькобежцев (ISU), выпущенном в 1897 году, в паре могли соревноваться только двое мужчин или же две женщины. C 1908 года начали проводиться чемпионаты мира между смешанными парами, позднее подобная схема будет использоваться и на Олимпийских играх. Окончательно мир отошел от схемы "мужчина-мужчина" и "женщина-женщина" уже в 60-х, однако на тот момент данный шаг уже был чистой формальностью.

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Примечательно, что, как и в танцах на льду, в парном катании долгое время безраздельно властвовали отечественные фигуристы. С 1964-го и вплоть до 2006 года олимпийскими чемпионами сплошь и рядом были пары из СССР/ России. За исключением Игр 2002 года в Солт-Лэйк-Сити, на которых после беспрецедентного судейского скандала золотыми медалями были награждены россияне Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а также канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье. Тогда золото Игр завоевали россияне, а канадцы стали вторыми. Но одна из судей, француженка Мари-Рейн Ле Гунь, якобы призналась, что на нее было оказано давление французской федерацией фигурного катания с целью поставить Бережную и Сихарулидзе на первое место в обмен на высокие баллы от российского члена жюри в танцах на льду. Это подняло волну возмущения со стороны североамериканской стороны. Несмотря на то, что Ле Гунь потом отказалась от своих слов, было объявлено о беспрецедентном решении — был выпущен еще один комплект золотых медалей для канадской пары.

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Последними на текущий момент олимпийскими чемпионами из России в парном катании являются Татьяна Волосожар и Максим Траньков, завоевавшие золотые медали на Играх 2014 года в Сочи. На следующей Олимпиаде, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане, россиян и вовсе не оказалось в тройке призеров (не считая командного турнира). Впрочем, это совсем не значит, что сборная России сдала позиции в данной дисциплине, российская школа парного катания по-прежнему очень сильна. Лидерами национальной команды по праву являются двукратные серебряные призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Кроме того, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также временно приостановившие соревновательную деятельность Наталья Забияко и Александр Энберт также способны составить серьезную конкуренцию на любом турнире. Сильнейшей парой мира на текущий момент можно с уверенностью считать китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, которым уже прочат золото Игр 2022 года в Пекине.

Для того чтобы получить настоящее эстетическое удовольствие от просмотра выступления любимых фигуристов-парников, нужно разобраться в основном наборе элементов, которые представляют спортсмены на соревнованиях. Рассказываем об основных из них.

Подкрутка

Чрезвычайно красивый элемент, который некоторые начинающие болельщики иногда путают с выбросом. Принципиальное отличие подкрутки заключается в том, что партнер при ее исполнении подбрасывает партнершу в воздух и затем ловит ее. Партнерша в этот момент не бездействует и помогает отталкиванием ото льда в стиле какого-либо из прыжков — зачастую это тулуп, флип, лутц или аксель. Баллы, которые фигуристы могут получить за нее, зависят от сложности. На это влияет количество оборотов, сделанных в воздухе (в наши дни их, как правило, три), изощренность захода на элемент, а также то, как партнер ловит фигуристку. Если прием был осуществлен на вытянутых руках, то за это паре могут не только повысить уровень сложности (максимально — до четвертого), но и выдать хорошие надбавки по шкале GOE. А если фигурист при ловле партнерши не смог удержать ее на руках и опустил на плечо, то за такое не жди ничего хорошего.

В короткой и произвольной программах спортсмены исполняют по одной подкрутке.

Параллельные прыжки

Элемент, перешедший в парное катание из одиночного. Фигуристы должны исполнить прыжки максимально синхронно и при этом не допустить недокрутов, отшагиваний назад при приземлении (так называемых степ-аутов) и тем более падений. Если один партнер сделает прыжок чисто, а другой ошибется, результат будет высчитываться с учетом этой ошибки.

В короткой программе парники исполняют сольный параллельный прыжок (пары высшего уровня делают на нем три оборота), в произвольной к нему добавляется комбинация из тройного прыжка и еще двух — как правило, уже двойных. Зачастую фигуристы для этого элемента выбирают самые простые прыжки — тулуп и сальхов. Однако время от времени на соревнованиях можно было увидеть и кое-что посложнее. К примеру, выше представлен фрагмент исполнения второго по сложности среди всех тройных прыжков — лутца от завершившей карьеру канадской пары Меган Дюамель и Эрика Рэшфорда.

Выброс

Вероятно, самый легкий элемент в парном катании для оценивания невооруженным глазом. Но это не делает его менее красивым. Напротив, идеально исполненный выброс станет украшением любого выступления. А неудачный может закончиться чем угодно, вплоть до серьезной травмы.

При выбросе партнер после захода на элемент как бы выталкивает партнершу вперед. Сама же фигуристка, как и при подкрутке, отталкивается в стиле одного из одиночных прыжков, причем чем дороже прыжок (по нисходящей — от лутца до тулупа), тем больше баллов можно получить за успешный выброс. Если партнер все сделал правильно, то партнерше в фазе полета нужно успеть скрутить нужное количество оборотов (как правило, не больше трех) и выполнить красивое приземление, обозначив при этом выезд. Группировка и устойчивость партнерши при приземлении, равно как и сила, с которой партнер может вытолкнуть фигуристку, являются определяющими при выполнении выброса. Хорошо выполненный элемент принесет фигуристам много баллов, а вот падение или же неровное приземление скажется на оценках в отрицательную сторону.

В короткой программе пары выполняют один выброс, в произвольной — два.

Тодес

Спутать тодес с другим элементом попросту невозможно. При исполнении партнер держит партнершу за руку, в то время как она на ребре конька описывает круговую спираль вокруг него, находясь при этом едва ли не параллельно льду. Типы элемента различаются по тому, в каком направлении и на каком ребре скользят спортсмены. В короткой и произвольной программах пары исполняют по одному тодесу.

Поддержка

Элемент с аналогичным названием присутствует в танцах на льду. Однако в парном катании поддержки ценятся еще больше, и сложность их увеличена. За поддержку максимальной сложности типа Лассо, когда партнеры держатся за кисти рук друг друга, у парников полагаются самые высокие баллы по базовой стоимости — 7. В короткой программе присутствует одна поддержка, в произвольной — целых три.

Параллельные и совместные вращения

В параллельных вращениях каждому фигуристу необходимо не только выдержать нужное для определенного уровня сложности количество оборотов, но и продемонстрировать высокий уровень синхронности.

В совместных все немного проще. Здесь пара вращается как одно целое, и лишь непредвиденная оплошность одного из них может все испортить.

Спираль

Единственный элемент, исполняемый парами только в произвольной программе. Из-за того что спираль является в сущности чисто хореографической вставкой, она по умолчанию имеет первый уровень сложности. При исполнении главное — продемонстрировать красивую позу.

Дорожка шагов

Это неизменный атрибут любого проката — будь то танцы на льду или одиночное катание. Суть его заключается в демонстрации судьям техники владения коньком посредством исполнения определенного набора шагов. Чем выше разнообразие этих самых шагов, а также скорость исполнения, тем выше будут уровень элемента и оценки.

Козловский во время общения с прессой на чемпионате Европы 2019 года в Минске назвал парное катание самым техничным видом — как по количеству задействованных элементов, так и по их сложности. И с ним в этом вопросе трудно не согласиться.

Так как в парном катании необходимо исполнять прыжки, фигуристам нужно сохранить (или в отдельных случаях даже улучшить) индивидуальные навыки, наработанные в бытность одиночниками. Но в тот же момент им необходимо долго скатываться и привыкать к своим ролям в паре, чтобы не выглядеть на льду как два катающихся рядом одиночника. Такой стиль исполнения программ судьям точно не придется по вкусу, что сильно ударит по оценке за компоненты. С подобной проблемой сталкивались французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ. Оба фигуриста имели определенные успехи в одиночном катании на юниорском уровне и затем, встав в пару, все никак не могли обозначить в глазах судей и болельщиков командную химию. Из-за этого они долгое время теряли в баллах, даже несмотря на выдающийся уровень технической подготовки.

Но самое главное, помнить о том, что в парном катании необходимо не только выучить все сложные технические элементы, но и при этом быть артистами на льду, способными рассказать историю. Тогда можно рассчитывать на высшие баллы от судейской коллегии и овации от зрителей.

Владислав Жуков

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Зимние олимпийские виды спорта
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