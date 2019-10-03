Паттерн, твизлы и поддержки. Объясняем, как правильно смотреть танцы на льду

Почему здесь за прыжки начисляют штрафы и за какие элементы можно получить высшую оценку судей

Фигурное катание по праву можно считать ветераном зимних Олимпиад. Впервые соревнования по данному виду спорта прошли на Играх 1908 года в Лондоне и были представлены мужскими, женскими и парными состязаниями. Появления танцев на льду в олимпийской программе оставалось ждать 68 лет. Причины такой задержки долго искать не придется. В отличие от танцоров, с одиночниками и парниками все предельно ясно. Даже если не знать названий всех элементов, качественный прокат от неудачного всегда можно отличить хотя бы по наличию или отсутствию падений, а фактор "нравится / не нравится" тут работает во вторую очередь. И зритель охотнее шел смотреть на парное и одиночное катание, а танцы… А как там вообще все это работает?

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Собственно, этот вопрос для многих актуален и в наши дни. К Олимпиаде-1976 Международный союз конькобежцев (ISU) уже обозначил технические правила, и танцы на льду официально стали олимпийской дисциплиной. Первое в истории олимпийское золото в данном виде завоевали Людмила Пахомова и Александр Горшков, и вплоть до 2006 года лишь дважды высшая награда доставалась не отечественным спортсменам — на Олимпиаде-1984 первыми стали британцы Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а на Играх-2002 победу праздновали французы Марина Анисина и Гвендаль Пейзера. Однако уже на Играх-2010 ситуация поменялась. Причем во многом из-за того, что российские тренеры стали переезжать на Запад для работы с местными фигуристами, что повлекло за собой рост конкуренции за океаном. Ярчайшими примерами тому служат Игорь Шпильбанд и Марина Зуева, с которых фактически началась история американских и канадских танцев на льду. Именно они привели американский дуэт Мэрил Дэвис / Чарли Уайт к золоту Олимпиады 2014 года в Сочи (к тому моменту их главным тренером была Зуева, со Шпильбандом фигуристы прекратили сотрудничество на несколько лет раньше). Кроме того, в их группе долгое время тренировались канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир — ныне самые титулованные фигуристы в истории этой дисциплины.

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В наши дни власть в танцах на льду принадлежит четырехкратным чемпионам мира и пятикратным — Европы французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Российские дуэты тоже очень сильны, но в лидеры им пока что вырваться не удалось. Главным оружием сборной России в борьбе с французами являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а Александра Степанова и Иван Букин даже смогли обойти Пападакис и Сизерона в борьбе за золото юниорского чемпионата мира 2013 года в Милане. Там прыгают? Нет. Танцы на льду — единственная дисциплина в фигурном катании, практически полностью лишенная прыжковых элементов. За прыжок более чем в один оборот спортсмены получат штраф. Да и однооборотными прыжками увлекаться не стоит, ведь это разрушит структуру программы и не позволит судьям оценить мастерство владения коньком. Как и в остальных дисциплинах, танцевальные дуэты исполняют короткий и произвольный прокат, однако называются они иначе — ритм-танец и произвольный танец. На первый следует обратить особое внимание. Из-за того что танцы на льду довольно сложно оценивать технически, ISU для облегчения задачи судьям каждый сезон задает на ритм-танец определенную музыкальную тему, устанавливает центральный танцевальный мотив и набор ритмов, в которых этот самый танец должен исполняться. Таким образом, фигуристам в коротком прокате нужно исполнить набор элементов и при этом в одном обязательном сегменте программы (так называемом паттерне) продемонстрировать именно тот вид танца, что был задан ISU. Музыкальный лейтмотив нового сезона — мюзиклы или оперетты, главным танцем выбран игривый и чрезвычайно быстрый финстеп. А что вообще тогда делают в этих танцах? В ходе ритм-танца фигуристы должны исполнить следующие элементы. Твизлы

Это одна серия параллельных вращений на одной ноге в движении. В одиночном катании, к примеру, твизлы входят в дорожку шагов и не имеют никакой ценности, однако в танцах на льду это один из двух самых дорогих элементов. К слову, именно на твизлах танцоры чаще всего допускают видимые невооруженному глазу ошибки. Так, на чемпионате Европы — 2019 в Минске Кацалапов и Синицина допустили падения на данном элементе в коротком прокате и остались за пределами призовой тройки. Все элементы, за исключением хореографических, в фигурном катании имеют уровень сложности от базового до наивысшего — четвертого. В зависимости от уровня, выставленного техническим специалистом, элемент получает фиксированную базовую стоимость, после чего девять судей выставляют баллы за качество его исполнения (так называемые GOE) в разбросе от "-5" до "+5", которые затем служат коэффициентом при подсчете итоговой надбавки к "базе" или вычета из нее. Из протокола сразу же исключаются по одной худшей и лучшей оценке, затем оставшиеся семь чисел — коэффициентов GOE переводят в конкретные баллы в соответствии с базовой стоимостью элемента по таблице ISU, суммируют их и делят на семь. Полученное в результате деления и округленное до сотых число и будет итоговой оценкой по шкале GOE. Так вот, за удачно исполненные твизлы (на четвертый уровень и с хорошими надбавками по GOE) можно получить порядка 10 баллов. Паттерн

Элемент включает в себя непосредственно паттерн-танец (финстеп для нынешнего сезона) и дорожку паттерн-танца, в которой каждый шаг должен быть исполнен в соответствии с требованиями ISU на конкретный сезон. Отследить качество исполнения паттерна тяжело не только зрителям, но и самим спортсменам. Нередки случаи, когда фигуристы при оглашении оценок буквально застывали в изумлении — ведь все вроде бы исполнили правильно, а баллы оставляют желать лучшего. Однако затем оказывалось, что техбригада обнаружила небольшие ошибки и снизила уровни. Поддержка

Здесь требований не так уж много. Главное — не очень сильно увлекаться по времени (на элемент отводится до семи секунд) и чтобы партнерша целиком не была выше головы партнера. При выставлении GOE судьи смотрят на красоту позиции и оригинальные заходы на элемент. Дорожка шагов

Именно за нее танцоры получают наивысшее количество баллов. Фигуристы, которые демонстрируют бесшумное, плавное скольжение с так называемыми "глубокими ребрами" на коньках и разнообразие шагов, за этот элемент могут выручить от 12 очков и больше. В произвольном танце, в отличие от ритмического, ограничений в выборе музыки нет. Как следствие, нет и секции паттерна. В остальном же произвольная программа по набору элементов не очень сильно отличается от ритм-танца. Разве что вместо одной поддержки нужно исполнить три и две дорожки вместо одной. Вращение

Кроме того, в произвольном прокате фигуристам необходимо добавить одно вращение. Хореографический элемент

А также три различных хореографических элемента. Их примечательной особенностью является то, что надбавки по GOE здесь практически всегда превышают базовую стоимость, которая составляет всего 1,10 балла. Говорят, танцы на льду — очень субъективный вид. Это правда? И да и нет. На самом деле утверждение о том, что в танцах на льду побеждают дуэты, дождавшиеся "своей очереди", не лишено смысла. Но и его можно обосновать логически. Танцы на льду вряд ли можно считать технической дисциплиной. Качество владения коньком и хорошая координация — вот и все специфические особенности этого вида, которые влияют на исполняемые элементы. Вместе с тем на первый план выходят и другие качества, которым практически невозможно научиться.

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