Черезов: биатлонисты Удмуртии имеют все шансы попасть на этапы Кубка мира и Кубка IBU

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Представители Удмуртии, принимающие участие в "Ижевской винтовке", имеют все шансы отобраться на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Такое мнение ТАСС высказал член правления Союза биатлонистов России, глава федерации биатлона республики Иван Черезов.

В пятницу в Ижевске состоялась индивидуальная гонка, Дмитрий Шамаев из Удмуртии занял второе место, Ильназ Мухамедзянов финишировал седьмым, Виктор Плицев и Александр Поварницын заняли 13-е и 14-е места, соответственно. Максим Макаров занял 31-е место, Владимир Семаков - 35-е, Александр Мяконький - 43-е.

"Конечно, все шансы есть. Еще две гонки у мужчин, два спринта, все в их руках. Тем более после нового года разрешили проведение этапов Кубка IBU. Да, на Кубок мира пару человек отбирается, а на этапы Кубка IBU - целая команда будет формироваться. Шансы есть", - сказал Черезов.

Он отметил, что Шамаев без срывов отработал весь подготовительный период и сейчас показывает стабильные результаты. Мухамедзянов демонстрирует хорошую скорость, но ему необходимо работать над стрельбой. "Доволен выступлением наших ребят, доволен тем, что у нас, как правило, выделялись сборники, а в этом году именно наша удмуртская команда, которая готовилась самостоятельно", - добавил Черезов.

Мухамедзянов сообщил, что намерен показать на соревнованиях в Ижевске результаты, которые позволят ему пробиться в состав сборной на январские этапы Кубка мира. "Если бы таких целей не стояло, я думаю, меня бы тут не было", - сообщил он ТАСС.

Шамаев рассказал, что для него это пока лучший сезон после перехода с юниорского уровня на взрослый. "У меня это лучший сезон за последние пять лет, сегодня первая личная медаль в олимпийском виде программы, у меня все прекрасно", - сказал биатлонист.

Отбор в сборную

Мужские спринтерские гонки в рамках "Ижевской винтовки" состоятся в воскресенье и понедельник. По результатам соревнований тренерский штаб должен озвучить полный состав сборной России на январские этапы Кубка мира. На данный момент, по информации Союза биатлонистов России, в него входят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Еще три места остаются вакантными.