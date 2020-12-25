Бабиков: спортивному сообществу России необходимо объединиться после решения CAS

ИЖЕВСК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что спортивному сообществу страны после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) необходимо объединиться и не искать виновных. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу в Ижевске, где проходят традиционные соревнования "Ижевская винтовка".

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

"Не должно быть каких-то метаний, осуждений друг друга, мы не должны внутри своей страны усиливать эту грызню, а должны найти какой-то путь к тому, чтобы оставаться огромной и очень сильной нацией. Всем дружно [необходимо] этого пути придерживаться", - сказал Бабиков.

Он отметил, что спортсменам сложно выступать без гимна и флага на крупных международных соревнованиях, однако у страны уже имеется подобный опыт. "Конечно, сложно, но, я думаю, что мы уже извлекли какой-то опыт, не только я лично, но и другие спортсмены, и наша страна, и все руководящие составы, <…> поэтому все должно быть не так драматично", - добавил собеседник.

На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением Олимпийского комитета России из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от Международного олимпийского комитета не получили несколько десятков ведущих спортсменов. Из биатлонистов на Игры в итоге поехали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.