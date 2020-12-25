Бабиков: спортивному сообществу России необходимо объединиться после решения CAS

ИЖЕВСК, 25 декабря. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что спортивному сообществу страны после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) необходимо объединиться и не искать виновных. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу в Ижевске, где проходят традиционные соревнования "Ижевская винтовка".
17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.
"Не должно быть каких-то метаний, осуждений друг друга, мы не должны внутри своей страны усиливать эту грызню, а должны найти какой-то путь к тому, чтобы оставаться огромной и очень сильной нацией. Всем дружно [необходимо] этого пути придерживаться", - сказал Бабиков.
Он отметил, что спортсменам сложно выступать без гимна и флага на крупных международных соревнованиях, однако у страны уже имеется подобный опыт. "Конечно, сложно, но, я думаю, что мы уже извлекли какой-то опыт, не только я лично, но и другие спортсмены, и наша страна, и все руководящие составы, <…> поэтому все должно быть не так драматично", - добавил собеседник.
На Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане россияне выступали под олимпийским флагом в связи с отстранением Олимпийского комитета России из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи. Тогда приглашения на участие в Олимпиаде от Международного олимпийского комитета не получили несколько десятков ведущих спортсменов. Из биатлонистов на Игры в итоге поехали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.
После декабрьского решения Спортивного арбитражного суда РУСАДА для восстановления статуса соответствия должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве издержек, понесенных агентством с января 2019 года до вынесения текущего решения. Также организация должна будет выплатить 10% от общего дохода за 2019 год или $100 тыс. в качестве штрафа (в зависимости от того, что меньше) в течение 90 дней с момента вынесения решения. В случае несвоевременной выплаты на эту сумму будет начисляться 5% годовых. Арбитражные расходы, которые будут определены и предоставлены сторонам в офисе CAS, на 80% будет нести РУСАДА и на 20% - WADA. В качестве покрытия юридических издержек РУСАДА должна обязана CAS выплатить 400 тыс. швейцарских франков в течение 90 дней.
Планы на "Ижевскую винтовку"
В четверг в Ижевске завершилась индивидуальная гонка у мужчин, победу в ней одержал представитель Московской области Кирилл Стрельцов, Бабиков допустил 5 промахов на огневых рубежах и финишировал на 24-м месте.
Бабиков рассказал, что тренеры не ставят перед ним задачу выступить на всех гонках в Ижевске. "С тренером, по крайней мере, обсуждалось, что не нужно будет бежать три гонки, потому что даже если я буду бежать их, выступлю хорошо - это не приведет к улучшению моей формы, так как есть большая необходимость в аэробной работе, в тренировочном процессе, чтобы восстановить свои навыки", - сказал он.
Биатлонист также отметил, что продолжит искать пути для возвращения в основной состав сборной России. "Планы оптимистичные, мы обсуждали с тренерами очень многое, но как будут складываться обстоятельства - сейчас трудно догадываться, потому что у нас часто в теории все позитивно, есть обещания и планы, но на практике они зачастую не складываются. Такие планы (попадание в сборную - прим. ТАСС) у многих, <…> надеюсь, что будут какие-то пути, чтобы реализовать себя и вернуться", - пояснил Бабиков.
Мужские спринтерские гонки в рамках "Ижевской винтовки" состоятся в воскресенье и понедельник. По результатам соревнований тренерский штаб должен озвучить полный состав сборной России на январские этапы Кубка мира. На данный момент, по информации Союза биатлонистов России, в него входят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Еще три места остаются вакантными.