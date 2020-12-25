Фигурист Игнатов не ставил цель попасть в тройку призеров чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов не ставил перед собой цель попасть в тройку призеров турнира, но настраивался на чистое исполнение программ. Об этом Игнатов рассказал журналистам.

Спортсмен занял второе место на чемпионат России, по сумме двух программ он набрал 265,37 балла.

"Ехал на чемпионат России со своими амбициями, но не задумывался о месте, не было задачи обязательно быть в тройке. Хотел чисто откатать программы, показать их целостность. Если говорить об этих двух днях, в короткой получилось, в произвольной такого не было. Ложка дегтя где-то внутри осталась", - сказал 20-летний Игнатов.

"Безусловно, я доволен, но если брать по сегодняшнему прокату, то много было шероховатостей, неточностей, выездок, грязный довольно прокат был. Но по эмоциям он мне понравился, был волевым. Я рад, что все так сложилось. И спасибо Челябинску за такой турнир, я такой организации не видел", - добавил фигурист.