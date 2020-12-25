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Фигурное катание

Фигурист Игнатов не ставил цель попасть в тройку призеров чемпионата России

Спортсмен занял второе место
Макар Игнатов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Макар Игнатов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов не ставил перед собой цель попасть в тройку призеров турнира, но настраивался на чистое исполнение программ. Об этом Игнатов рассказал журналистам.

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Спортсмен занял второе место на чемпионат России, по сумме двух программ он набрал 265,37 балла.

"Ехал на чемпионат России со своими амбициями, но не задумывался о месте, не было задачи обязательно быть в тройке. Хотел чисто откатать программы, показать их целостность. Если говорить об этих двух днях, в короткой получилось, в произвольной такого не было. Ложка дегтя где-то внутри осталась", - сказал 20-летний Игнатов.

"Безусловно, я доволен, но если брать по сегодняшнему прокату, то много было шероховатостей, неточностей, выездок, грязный довольно прокат был. Но по эмоциям он мне понравился, был волевым. Я рад, что все так сложилось. И спасибо Челябинску за такой турнир, я такой организации не видел", - добавил фигурист.

Теги
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