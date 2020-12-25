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Чемпионат России по фигурному катанию

Валиева считает, что упала на тройном акселе из-за неуверенного захода на прыжок

Фигуристка отметила, что не будет исполнять элемент в произвольной программе на чемпионате России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева неудачно исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России из-за неуверенного захода на прыжок, она не планирует исполнять элемент в произвольной программе. Об этом Валиева рассказала журналистам.

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Спортсменка за исполнение короткой программы заработала 79,99 балла.

"Очень рада, что приехала в Челябинск, в прошлом году тоже здесь выступала. Есть воспоминания с прошлого года, как-то по домашнему, скажем так, - сказала Валиева. - Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку".

"В произвольной настраиваюсь спокойно откатать, не сомневаться в себе. Аксель в произвольную пока ставить не буду, - добавила фигуристка. - Читаю ли, что пишут про мою произвольную в интернете? Нет, стараюсь не читать все, что пишут в соцсетях, стараюсь вообще ничего не читать, кроме книжек".

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Чемпионат России по фигурному катанию
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