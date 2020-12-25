Биатлонист Халили заявил, что не думает о переходе в лыжные гонки

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Карим Халили не думает о том, чтобы перейти из биатлона в лыжные гонки. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу после завершения индивидуальной гонки в рамках "Ижевской винтовки".

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"Да, конечно, все дальнейшие планы связаны с биатлоном", - сказал Халили.

Он также отметил, что не связывает невысокие результаты на этапах Кубка мира этого сезона с большими нагрузками летом. "Нет, таких мыслей у меня нет", - отметил собеседник.

Биатлонист также рассказал, что после завершения "Ижевской винтовки" проанализирует подготовку к соревнованиям и сейчас не думает о критериях отбора на январские этапы Кубка мира. "Сейчас хочется отбежать до конца декабрьский блок и после этого проанализировать последнюю часть подготовки и соревнований. После этого [буду] делать выводы", - резюмировал спортсмен.

В пятницу в Ижевске прошла индивидуальная гонка среди мужчин. Халили занял 6-е место, допустив четыре промаха на огневых рубежах. Биатлонист в декабре принимал участие в двух этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене, заняв в спринтерских гонках 71-е и 73-е места.

Окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира объявят после завершения "Ижевской винтовки". Сейчас в него входят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Еще три места остаются вакантными.