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Биатлон

Черезов: нынешний формат "Ижевской винтовки" удобен с точки зрения организации

В Удмуртии проходят соревнования среди мужчин и юниоров

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Формат "Ижевской винтовки" 2020 года является удобным с точки зрения организации соревнований, сообщил ТАСС в пятницу член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов.

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Годом ранее в Ижевске в рамках "Ижевской винтовки" проходили гонки как среди женщин, так и среди мужчин. В этом году в Удмуртии выступают мужчины и юниоры, а женщины соревнуются в городе Чайковский (Пермский край).

"Это организационные моменты, потому что всех вместе здесь сложно разместить, поэтому сейчас есть разделение. Кроме того, в регионах тренерские коллективы работают с мужчинами и юниорами, у женщин тоже свой сервис, свои наставники. Поэтому им на соревнования в таком формате ездить удобнее", - сказал Черезов.

По его словам, в дальнейшем формат может меняться, но на данный момент является самым оптимальным. "Это вопрос переговоров, до этого у нас получалось привозить мужчин и женщин, поэтому все решаемо, но на данный момент более удобно и комфортно делать так", - добавил собеседник.

В Ижевске 25 декабря состоялись индивидуальные гонки у мужчин и юниоров. В воскресенье и понедельник мужчины будут соревноваться в спринте, юниоры - в спринте и эстафете. После "Ижевской винтовки" тренерский штаб объявит окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира.

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