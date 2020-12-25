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Футбол в России

"Зенит" оштрафован на 410 тыс. рублей по итогам матча РПЛ со "Спартаком"

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев

ТАСС, 25 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский "Зенит" на 410 тыс. рублей по итогам домашнего матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Встреча прошла 16 декабря в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, "Зенит" заплатит 100 тыс. рублей, за неправомерные действия зрителей - 200 тыс. рублей, за массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела санитарного регламента - 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений - 60 тыс. рублей.

"Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за неправомерные действия зрителей.

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Во время матча на трибунах "Газпром-Арены" произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. При этом 15 декабря пресс-служба петербургского клуба объявила о том, что игра пройдет при пустых трибунах, а проход на матч будет доступен только для посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

За участие в драке были задержаны девять посетителей матча (пять болельщиков "Зенита" и четыре - "Спартака"). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 ("Хулиганство").

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