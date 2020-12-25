"Зенит" оштрафован на 410 тыс. рублей по итогам матча РПЛ со "Спартаком"

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, "Зенит" заплатит 100 тыс. рублей, за неправомерные действия зрителей - 200 тыс. рублей, за массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела санитарного регламента - 50 тыс. рублей, за скандирование зрителями оскорбительных выражений - 60 тыс. рублей.

Во время матча на трибунах "Газпром-Арены" произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. При этом 15 декабря пресс-служба петербургского клуба объявила о том, что игра пройдет при пустых трибунах, а проход на матч будет доступен только для посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

За участие в драке были задержаны девять посетителей матча (пять болельщиков "Зенита" и четыре - "Спартака"). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет. В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 ("Хулиганство").