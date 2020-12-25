Рублев заявил, что чувствует себя гостем в топ-10 рейтинга ATP

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В топ-10 российский спортсмен вошел в октябре.

"Я чувствую себя гостем в топ-10, - сказал 23-летний теннисист. - Чтобы по-настоящему почувствовать себя одним из лучших, мне нужно стать стабильным - не вылетать из десятки лучших на протяжении двух лет. Считаю, что Доминик Тим, Александр Зверев или Даниил Медведев заслуживают там находиться".

Рублев высказался на тему того, что российским спортсменам на Олимпийских играх и чемпионатах мира придется выступать в нейтральном статусе после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). "Я русский. Что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь", - сказал он.

В прошедшем сезоне Рублев стал победителем пяти турниров ATP. Всего в его активе семь титулов. По итогам завершившегося сезона ATP признала Рублева самым прогрессирующим игроком.