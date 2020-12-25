СМИ: Рафаэль Бенитес входит в число кандидатов на пост главного тренера ФК "Спартак"

ТАСС, 25 декабря. Испанский специалист Рафаэль Бенитес находится в списке кандидатов на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

16 декабря после матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" (1:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона. В пятницу клуб объявил, что немецкий специалист полностью отработает свой контракт.

По информации Скиры, на пост главного тренера "Спартака" также претендует португалец Леонарду Жардим, последним местом работы которого был "Монако". Московский клуб также был заинтересован в услугах главного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзерби, но получил отказ от итальянского специалиста.