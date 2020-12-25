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Футбол в России

СМИ: Рафаэль Бенитес входит в число кандидатов на пост главного тренера ФК "Спартак"

Испанский специалист приводил "Ливерпуль" к победе в Лиге чемпионов в 2005 году
Рафаэль Бенитес EPA-EFE/NIGEL RODDIS
Описание
Рафаэль Бенитес
© EPA-EFE/NIGEL RODDIS

ТАСС, 25 декабря. Испанский специалист Рафаэль Бенитес находится в списке кандидатов на пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

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16 декабря после матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом" (1:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение с клубом, которое истекает в конце сезона. В пятницу клуб объявил, что немецкий специалист полностью отработает свой контракт.

По информации Скиры, на пост главного тренера "Спартака" также претендует португалец Леонарду Жардим, последним местом работы которого был "Монако". Московский клуб также был заинтересован в услугах главного тренера "Сассуоло" Роберто де Дзерби, но получил отказ от итальянского специалиста.

Бенитесу 60 лет, вместе с "Валенсией" он дважды становился чемпионом Испании и выиграл Кубок УЕФА, с "Ливерпулем" он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, во главе "Интера" испанский специалист выиграл Суперкубок Италии и клубный чемпионат мира, вместе с английским "Челси" стал победителем Лиги Европы, "Наполи" он приводил к победе в Кубке и Суперкубке Италии. В настоящее время Бенитес возглавляет китайский клуб "Далянь Про".

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