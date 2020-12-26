"Голден Стэйт" второй раз подряд разгромно проиграл в рамках НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Крис Миддлтон, набравший 31 очко. Его одноклубник Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл (15 очков + 13 подборов). В составе "Голден Стэйт" самым результативным стал защитник Стефен Карри (19).

Карри также вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории "Голден Стэйт", набрав за время игры в НБА 16 458 очков. На первом месте находится Уилт Чемберлен (17 783), выступавший за команду с 1959 по 1965 год. Он - единственный игрок в истории НБА, набравший 100 очков за один матч.

"Голден Стэйт" стал четвертой командой в истории ассоциации, проигравшей первые два матча нового сезона НБА с разницей в 25 и более очков. В стартовой игре команда уступила "Бруклину" (99:125).

Следующую встречу "Голден Стэйт" проведет 28 декабря против "Чикаго". "Милуоки" в тот же день сыграет с "Нью-Йорком".