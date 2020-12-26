Лимэн: молодежная сборная США по хоккею дала россиянам немало возможностей для контратак

ТАСС, 26 декабря. Американские хоккеисты в матче молодежного чемпионата мира с россиянами давали сопернику немало возможностей для контратак, что является одной из причин поражения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной США Нэйт Лимэн.

"Я думаю, что во второй половине матча мы лучше играли с шайбой. Думаю, сегодня мы проиграли матч в переходных фазах и дали россиянам много возможностей для контратак. Мне понравилось, как мы играли в нападении в чужой зоне, особенно в третьем периоде. Мы хорошо шли на ворота - это большой позитив", - сказал Лимэн.

Во втором периоде после того, как россияне забросили четвертую шайбу, вратарь американцев Спенсер Найт уступил место в воротах Дастину Вольфу.

"Я знаю Спенсера и думаю, что он будет хорош по ходу турнира, он замечательный вратарь. Я знаю его лидерские качества, он может хорошо перестроиться после не очень удачных игр. У меня нет никаких сомнений относительно того, что он сможет вернуться и играть лучше. Вольф хорошо вошел в игру и в третьем периоде выручил нас в моменте с выходом один на один", - отметил тренер.

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии. Чехи и шведы проведут очный матч 26 декабря, начало - 22:00 мск. Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 05:30 мск. Американцы днем ранее проведут игру с австрийцами (05:30 мск).