Лимэн: молодежная сборная США по хоккею дала россиянам немало возможностей для контратак

ТАСС, 26 декабря. Американские хоккеисты в матче молодежного чемпионата мира с россиянами давали сопернику немало возможностей для контратак, что является одной из причин поражения. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной США Нэйт Лимэн.
Россияне в стартовом матче обыграли сборную США со счетом 5:3.
"Я думаю, что во второй половине матча мы лучше играли с шайбой. Думаю, сегодня мы проиграли матч в переходных фазах и дали россиянам много возможностей для контратак. Мне понравилось, как мы играли в нападении в чужой зоне, особенно в третьем периоде. Мы хорошо шли на ворота - это большой позитив", - сказал Лимэн.
Во втором периоде после того, как россияне забросили четвертую шайбу, вратарь американцев Спенсер Найт уступил место в воротах Дастину Вольфу.
"Я знаю Спенсера и думаю, что он будет хорош по ходу турнира, он замечательный вратарь. Я знаю его лидерские качества, он может хорошо перестроиться после не очень удачных игр. У меня нет никаких сомнений относительно того, что он сможет вернуться и играть лучше. Вольф хорошо вошел в игру и в третьем периоде выручил нас в моменте с выходом один на один", - отметил тренер.
Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии. Чехи и шведы проведут очный матч 26 декабря, начало - 22:00 мск. Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 05:30 мск. Американцы днем ранее проведут игру с австрийцами (05:30 мск).