Сафонов: российские хоккеисты немного расслабились в концовке матча с американцами

ТАСС, 26 декабря. Молодежная сборная России по хоккею в конце матча чемпионата мира с американцами немного расслабилась, из-за чего пропустила два гола. Такое мнение журналистам высказал нападающий россиян Илья Сафонов.

Россияне выиграли со счетом 5:3, Сафонов стал автором одного из голов.

"В конце матча мы немножко расслабились. Этого нельзя допускать в матчах с любым соперником, тем более с американцами или канадцами. Будем работать над этим и исправлять ошибки. Во втором периоде начало появляться больше моментов, и мы реализовали их", - сказал Сафонов.

Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 5:30 мск.