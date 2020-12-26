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Чемпионат России по фигурному катанию

Выступление Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России под вопросом

По словам тренера Алексея Мишина, состояние спортсменки неважное
Тренеры Татьяна Прокофьева, Алексей Мишин и фигуристка Елизавета Туктамышева Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Тренеры Татьяна Прокофьева, Алексей Мишин и фигуристка Елизавета Туктамышева
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Выступление чемпионки мира - 2015 Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске под вопросом, поскольку спортсменка испытывает слабость из-за последствий коронавируса. Об этом журналистам сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин.

После короткой программы Туктамышева идет пятой, набрав 73,56 балла. Фигуристка перенесла коронавирус, о положительном тесте спортсменки стало известно 3 декабря.

"Пока непонятно, - сказал Мишин, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Туктамышева исполнять произвольную программу. - Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил".

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