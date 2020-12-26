Выступление Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России под вопросом

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Выступление чемпионки мира - 2015 Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске под вопросом, поскольку спортсменка испытывает слабость из-за последствий коронавируса. Об этом журналистам сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин.

После короткой программы Туктамышева идет пятой, набрав 73,56 балла. Фигуристка перенесла коронавирус, о положительном тесте спортсменки стало известно 3 декабря.

"Пока непонятно, - сказал Мишин, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Туктамышева исполнять произвольную программу. - Состояние спортсменки неважное, вирус не отступил".