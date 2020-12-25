Время героев. Щербакова после пневмонии лидирует на чемпионате России по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Второй день чемпионата России по фигурному катанию определил сильнейших спортсменов среди танцевальных дуэтов и мужчин, с короткими программами в борьбу вступили женщины - в этом виде лидирует Анна Щербакова, ученица Этери Тутберидзе. Щербакова набрала 80,31 балла (42,51 - за технику, 37,80 - за компоненты), при этом фигуристка так и не успела восстановиться после пневмонии, и ее тяжелая одышка после проката тому свидетельство. И как ни старалась двукратная чемпионка России скрыть недомогание во время выступления, сделать это ей было очень непросто. Остается только догадываться, сколько скрытых резервов в этой спортсменке, если после выполненной работы она нашла в себе силы не просто выдавить из себя улыбку, а полноценно пообщаться с журналистами, заранее отметив, что не хочет акцентировать внимание на своем здоровье. При этом стоит принять во внимание и утреннюю тренировку спортсменки, где она делала полный прокат короткой программы с двумя каскадами.

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Щербакова рассказала, что не допускала мыслей о пропуске чемпионата России, думала о прокатах и о элементах, которые умеет делать. После болезни она достаточно быстро вернулась на лед, "чтобы поддерживать форму, а не набирать ее заново", работала под руководством штаба Этери Тутберидзе в лайт-режиме, целиком программ не катала и знала, что приедет в Челябинск и будет бороться. Для совсем юной Камилы Валиевой первый в карьере взрослый чемпионат России начался с ошибки на тройном акселе, этот элемент на турнире в короткой программе помимо нее заявила лишь Елизавета Туктамышева. Несмотря на ошибку, по технической оценке Валиева обошла Щербакову - 43,46, по компонентам уступила совсем немного - 37,54, и с суммой 79,99 перед произвольной программой идет второй. По признанию Валиевой, причиной ошибки на тройном акселе стала небольшая неуверенность в заходе, хотя на утренних тренировках у нее все получалось. В произвольной она будет стараться не сомневаться в себе и спокойно исполнять программу. Третьей в турнире девушек идет Дарья Усачева - 76,72 баллов (41,04 + 35,68). Дебютантка чемпионата России призналась, что этот турнир для нее просто "вау", потому что "маленький фигурист всегда смотрит на чемпионат России удивленными мечтающими глазами". "Маленькому фигуристу" удался качественный прокат, однако была допущена помарка на дорожке. Ультра-си и пропавший нерв Александра Трусова и ее тренер Евгений Плющенко в короткой программе решили не рисковать с тройным акселем, сделав ставку на чистый прокат. Однако ставка, несмотря на чистый прокат Александры, не сработала, она набрала 75,76 балла (40,31 + 35,45). Александра пояснила, что по определенным причинам пока не может делать тройной аксель, который уже пробовала исполнять в этом сезоне, и в целом довольна. Недоволен ее тренер. "Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше", - сказал Плющенко после выступления Трусовой.

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова с Плющенко заочно не согласна: "Могу быть субъективной, но когда Трусова не прыгает элементы ультра-си, то для меня из ее прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому что я жду от нее этих элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место ее и есть". Триумфатор московского Гран-при Елизавета Туктамышева, одна из двух, кто пошел в короткой программе на тройной аксель, с чистым прокатом не справилась. Воспитанница Алексея Мишина допустила ошибку на сложном элементе, что отбросила ее на пятое место. Вне конкуренции Танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин - фигуристы, которые катаются вместе уже 14 лет, наконец завоевали титул чемпионов России. Казалось бы - четыре серебра, две бронзы национальных чемпионатов, и вот он - титул, выстраданный потом и кровью. И все-таки никакой безумной радости, как призналась Степанова после проката, у спортсменов не было: "Это наша первая победа на чемпионате России, но я не могу сказать, что у нас безумная радость от первого места, у нас было очень мало времени, и это был волнительный период". Спортсмены рассказали после выступления - главное, к чему они стремились в Челябинске, это кататься не хуже, чем в прошлом году. Спортсмены не соревновались 11 месяцев, и, учитывая, сколько травм и проблем они за свою карьеру пережили и сколько им пришлось преодолеть в нынешнем сезоне, становится понятно, что сдержанная реакция на золото - это не кокетство и не ложная скромность.

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Плюс турнир в Челябинске пропустили чемпионы России и чемпионы Европы прошлого года Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Настоящий профессионал, будь то спортсмен или представитель любой другой профессии, никогда не будет на 100 процентов радоваться победе, одержанной практически без конкуренции. А конкурентов у Степановой и Букина на чемпионате России не было, они набрали 220 баллов (87,28 - за ритм-танец, 132,88 - за произвольную программу). На втором месте Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94; 84,02 + 126,92), на третьем - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (196,97; 80,19 + 116,78). Александр Жулин, тренер Синициной и Кацалапова, восстанавливающихся после болезни, прокомментировал победу новых чемпионов России: "Было видно, что Степанова и Букин очень соскучились. Ребята катались с душой, голодными". А Бетина Попова, еще совсем недавно выступавшая с чемпионами на одном льду, в комментарии ТАСС сказала: "Огромные молодцы - так собраться и выйти, особенно после болезни, без единого соревнования до этого, это просто подвиг. Одно дело, когда ты на протяжении сезона накатываешь программы, показываешь их, и совсем другое - выйти вот так. Они откатали все чисто, выиграли с безумными баллами". Фишка Коляды Михаил Коляда, начавший в 25 лет сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным, завоевал третье золото чемпионатов России в карьере. Ранее он выигрывал национальное первенство в 2017 и 2018 годах. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 296,15 балла (102,48 - за короткую, 193,67 - за произвольную). После произвольной программы Коляды на музыку из фильма "Нуреев. Белый ворон" болельщики аплодировали ему стоя, даже несмотря на помарку на тройном акселе. Судя по всему, Коляда сейчас дошел до такого уровня самовыражения, что его ошибки уже не могут серьезно испортить общего впечатления от катания. Что же будет, если Коляда выдаст абсолютно чистый прокат? Чтобы не гадать, хочется просто пожелать Михаилу успеха на чемпионате мира в Стокгольме, если Международный союз конькобежцев все-таки оставит этот турнир в силе.

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