СМИ: Медведев и Рублев сыграют в составе сборной России на ATP Cup

ТАСС, 26 декабря. Даниил Медведев и Андрей Рублев вошли в состав сборной России на командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом сообщил в Twitter журналист радиостанции Metro Дэнни Миче.
Турнир пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. Изначально турнир был запланирован на 1-10 января с участием 24 команд, однако формат и время проведения были изменены из-за пандемии коронавируса. Начало первого сезона турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии - запланировано на 8 февраля.
Помимо сборной России, на турнире выступят команды Сербии, Испании, Австрии, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии.
Первый турнир состоялся в 2020 году, победу одержала команда Сербии, в полуфинале переигравшая сборную России.
Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США позарошлого сезона.
В прошедшем сезоне Рублев стал победителем пяти турниров ATP. Всего в его активе семь титулов. По итогам завершившегося сезона ATP признала его самым прогрессирующим игроком. Он располагается на восьмой строчке в рейтинге ATP.