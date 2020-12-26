СМИ: Медведев и Рублев сыграют в составе сборной России на ATP Cup

ТАСС, 26 декабря. Даниил Медведев и Андрей Рублев вошли в состав сборной России на командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Об этом сообщил в Twitter журналист радиостанции Metro Дэнни Миче.

Турнир пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля, в нем примут участие 12 команд. Изначально турнир был запланирован на 1-10 января с участием 24 команд, однако формат и время проведения были изменены из-за пандемии коронавируса. Начало первого сезона турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии - запланировано на 8 февраля.