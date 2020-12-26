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ММА

Боец Исмаилов объяснил неприязнью драку с Минеевым на турнире по ММА

В четверг спортсмены устроили потасовку на турнире в Москве

ТАСС, 26 декабря. Российский боец Магомед Исмаилов объяснил драку с Владимиром Минеевым на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Москве неприязнью. Об этом Исмаилов заявил в Instagram.

"Он меня бесил. Было отвратительное и неуважительное поведение. Это все было неприятно", - сказал Исмаилов.

В четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым случился конфликт, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию.

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ММА
ММА
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