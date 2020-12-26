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ММА

Шлеменко: Минеев был провокатором драки с Исмаиловым

Конфликт произошел в четверг

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский боец Владимир Минеев спровоцировал драку с Магомедом Исмаиловым на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Москве. Такое мнение ТАСС высказал боец Александр Шлеменко.

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"Минеев был там с целью того, чтобы спровоцировать конфликт с Магомедом. Это однозначно. Команда Исмаилова говорит в последнее время, что Минеев им не интересен", - сказал Шлеменко.

В четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Исмаилов был оштрафован на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

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