"Спартак" во второй раз в сезоне в овертайме обыграл "Авангард" в матче КХЛ

ТАСС, 26 декабря. Московский "Спартак" в овертайме одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Сериков (33-я минута), Робин Ганзл (40) и Лукаш Радил (61). У проигравших отличились Наиль Якупов (7) и Александр Хохлачев (18). Хохлачев пополнил состав омского клуба в межсезонье в результате обмена между "Авангардом" и "Спартаком".

"Спартак" обыграл "Авангард" второй раз в текущем сезоне, их предыдущий очный матч прошел 1 ноября, тогда красно-белые оказались сильнее в овертайме со счетом 2:1.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает шестое место, набрав 44 очка, "Авангард" на Востоке идет вторым, имея в активе 51 очко.

В следующем матче "Спартак" дома сыграет с московским "Динамо", "Авангард" примет челябинский "Трактор". Обе встречи пройдут 28 декабря.