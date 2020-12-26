Валиева назвала счастливым для себя чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске стал для Камилы Валиевой счастливым. Об этом Валиева рассказала журналистам.

Спортсменка за исполнение произвольной программы получила 174,02 балла, суммарно за обе программы 14-летняя фигуристка набрала 254,01 балла. Она заняла второе место.

"Старалась не нервничать, спокойно выходить, и считаю, сегодня получилось. Меня не тревожит, как катаются соперницы, иногда смотрю, иногда нет, - рассказала фигуристка. - Произвольной я довольна, короткой - немного нет. Пошла на лутц, стараясь не допускать ошибок, как в прошлый раз".

"Можно считать этот чемпионат для меня счастливым. Впервые попробовать посоревноваться со взрослыми, с таким настроем выходить - это круто. Да еще и такая поддержка зала. Выступать с топовыми фигуристами всегда здорово", - добавила Валиева.

Фигуристка отметила, что не думала о серьезном психологическом давлении на турнире.

"Ты же выходишь соревноваться сам с собой, так что не думала об этом, - сказала Валиева. - Что сейчас читаю из книг? "Гранатовый браслет" Куприна. Спросила у мамы, с чего лучше начать, а ей очень понравилась эта книга".