Щербакова призналась, что ее тревожило самочувствие перед произвольной программой

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова призналась, что перед произвольной программой на чемпионате России ее тревожило самочувствие. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Щербакова стала победительницей чемпионата России. Незадолго до чемпионата России она переболела пневмонией. После короткой программы на первенстве страны у спортсменки была одышка, а во время прогона произвольной программы допустила несколько ошибок.

"Я счастлива, что все получилось. Я приучила себя не думать ни о чем плохом. Тренировка не задалась, скорее, мое самочувствие меня тревожило. Все вокруг предлагали мне сняться с соревнований, это мешало, и я еще больше рада тому, что все получилось", - сказала Щербакова.

На вопрос ТАСС о ее самочувствии Щербакова ответила: "Сейчас у меня прилив адреналина. Как чувствую себя, будет понятно позже. И завтра, на показательных".

16-летняя Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России. Также она является двукратной победительницей этапов серии Гран-при, серебряным призером финала Гран-при и чемпионата Европы.