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Чемпионат России по фигурному катанию

Ягудин: слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания тренера

Комментатор признался, что тоже плакал после проката Щербаковой

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Слезы Этери Тутберидзе после победы на чемпионате России ее ученицы Анны Щербаковой - это высшая степень благодарности и сопереживания тренера. Об этом ТАСС рассказал Алексей Ягудин, комментировавший женские соревнования на турнире в Челябинске.

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Этери Тутберидзе заплакала после выступления Щербаковой в произвольной программе. Спортсменка выступала после тяжелой пневмонии - она приняла решение выйти на лед, несмотря на отговоры родителей и тренеров.

"Меня давно уже трудно вывести на такие эмоции, но я сам плакал в этот момент. И все-таки я со стороны переживал эту ситуацию, а для нее ее фигуристы - это ее дети, ее семья. Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания", - сказал Ягудин.

"Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы", - подчеркнул Ягудин.

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