Ягудин: слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания тренера

ЧЕЛЯБИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Слезы Этери Тутберидзе после победы на чемпионате России ее ученицы Анны Щербаковой - это высшая степень благодарности и сопереживания тренера. Об этом ТАСС рассказал Алексей Ягудин, комментировавший женские соревнования на турнире в Челябинске.

Этери Тутберидзе заплакала после выступления Щербаковой в произвольной программе. Спортсменка выступала после тяжелой пневмонии - она приняла решение выйти на лед, несмотря на отговоры родителей и тренеров.

"Меня давно уже трудно вывести на такие эмоции, но я сам плакал в этот момент. И все-таки я со стороны переживал эту ситуацию, а для нее ее фигуристы - это ее дети, ее семья. Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слезы Тутберидзе - это высшая степень благодарности и сопереживания", - сказал Ягудин.

"Сильные люди тоже иногда плачут, но это происходит, когда уже не хватает слов, когда уже недостаточно аплодировать и обнимать, когда мало похвалы", - подчеркнул Ягудин.