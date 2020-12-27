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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Шведские хоккеисты разгромили чехов в матче группового этапа молодежного чемпионата мира

Шведы выиграли со счетом 7:1 и продлили серию без поражений в группе, которая началась в 2006 году

ТАСС, 27 декабря. Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 7:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арвид Костмар (11-я минута), Альбин Сундсвик (30), Эмиль Хейнеман (32), Теодор Нидербах (37), Элмер Содерблом (46), Оскар Бьерселиус (53) и Ноэль Гунлер (58). У проигравших отличился Ян Мышак (11).

Сборная Швеции в последний раз уступала в матче предварительного раунда молодежного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3). Беспроигрышная серия составляет 53 матча.

Команды Швеции и Чехии выступают в группе B, где также играют сборные России, Австрии и США. Российские и шведские хоккеисты имеют в активе по три очка, остальные команды не набрали ни одного, сборная Австрии пока не провела ни одного матча на турнире.

В следующем матче сборная Швеции в ночь на 29 декабря сыграет с командой Австрии, чехи в ночь на 28 декабря встретятся с россиянами.

МЧМ-2021 по хоккею. Группа В
МестоКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Швеция11000007-13
2Россия11000005-33
3Австрия00000000-00
4США10000013-50
5Чехия10000011-70

 

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