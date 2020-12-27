Шведские хоккеисты разгромили чехов в матче группового этапа молодежного чемпионата мира

ТАСС, 27 декабря. Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 7:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с победы над американцами

Показали характер. Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с победы над американцами

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арвид Костмар (11-я минута), Альбин Сундсвик (30), Эмиль Хейнеман (32), Теодор Нидербах (37), Элмер Содерблом (46), Оскар Бьерселиус (53) и Ноэль Гунлер (58). У проигравших отличился Ян Мышак (11).

Сборная Швеции в последний раз уступала в матче предварительного раунда молодежного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3). Беспроигрышная серия составляет 53 матча.

Команды Швеции и Чехии выступают в группе B, где также играют сборные России, Австрии и США. Российские и шведские хоккеисты имеют в активе по три очка, остальные команды не набрали ни одного, сборная Австрии пока не провела ни одного матча на турнире.

В следующем матче сборная Швеции в ночь на 29 декабря сыграет с командой Австрии, чехи в ночь на 28 декабря встретятся с россиянами.