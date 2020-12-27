Шведские хоккеисты разгромили чехов в матче группового этапа молодежного чемпионата мира

ТАСС, 27 декабря. Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии со счетом 7:1 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арвид Костмар (11-я минута), Альбин Сундсвик (30), Эмиль Хейнеман (32), Теодор Нидербах (37), Элмер Содерблом (46), Оскар Бьерселиус (53) и Ноэль Гунлер (58). У проигравших отличился Ян Мышак (11).
Сборная Швеции в последний раз уступала в матче предварительного раунда молодежного чемпионата мира 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3). Беспроигрышная серия составляет 53 матча.
Команды Швеции и Чехии выступают в группе B, где также играют сборные России, Австрии и США. Российские и шведские хоккеисты имеют в активе по три очка, остальные команды не набрали ни одного, сборная Австрии пока не провела ни одного матча на турнире.
В следующем матче сборная Швеции в ночь на 29 декабря сыграет с командой Австрии, чехи в ночь на 28 декабря встретятся с россиянами.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|7-1
|3
|2
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|5-3
|3
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-7
|0