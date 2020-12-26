Показали характер. Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с победы над американцами

ТАСС, 26 декабря. Молодежная сборная России победила команду США в первом матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 5:3. Учитывая серьезные потери шведской сборной из-за пандемии коронавируса, встреча между командами России и США с большой вероятностью стала определяющей в борьбе за первое место в группе. Перед началом турнира обе сборные провели по одному товарищескому матчу с фаворитами другой группы. Американцы переиграли финнов со счетом 3:2, а россияне уступили канадцам (0:1). "Думаю, очень хорошо, что мы сыграли с канадцами и сейчас встретимся с командой США. Уровень игры, скорости дают сразу же возможность войти в колею, почувствовать скорости", - говорил перед матчем главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

Пересматриваем лучшие моменты сегодняшнего матча с американцами — стартового для нас на молодёжном чемпионате мира.



Cледующая игра — в это же время 28 декабря, соперник — команда Чехии. #россиявмоемсердце pic.twitter.com/IvjxjLeL3b — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020

Команда Ларионова в товарищеском матче смотрелась не хуже хозяев чемпионата мира, однако сборную России подвела реализация моментов. Американцы действуют в схожем стиле с канадцами и были хорошо знакомы тренерскому штабу российской команды. Лидеры нынешней сборной США выступали на прошлом молодежном чемпионате мира, тогда американцы одержали победу в матче группового этапа со счетом 3:1. Однако после этого российские хоккеисты дошли до финала турнира, а американцы в четвертьфинале сенсационно проиграли финнам (0:1). Ларионов тогда был помощником главного тренера Валерия Брагина. Встреча с американцами стала для члена Тройного золотого клуба дебютной в качестве главного тренера молодежной сборной России на чемпионате мира. Аскаров переиграл Найта Игра с принципиальными соперниками, американцами, была интересна и противостоянием двух сильнейших вратарей чемпионата мира - 18-летнего Ярослава Аскарова и 19-летнего Спенсера Найта. Оба голкипера были выбраны в первом раунде драфтов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Американец под общим 13-м номером в 2019 году был задрафтован "Флоридой", а россиянин под 11-м номером драфта нынешнего года был выбран "Нэшвиллом". Аскаров и Найт стали единственными вратарями, выбранными в первом раунде двух последних драфтов НХЛ.

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На прошлом чемпионате мира с первых минут ворота сборной России защищал Амир Мифтахов. Аскаров появился на льду уже после третьей пропущенной шайбы в начале заключительного периода и свой отрезок отыграл "на ноль". Найт же уверенно провел весь матч, пропустив одну шайбу от нынешнего защитника "Монреаля" Александра Романова. В стартовом матче чемпионата мира 2020 года оба голкипера были не столь надежны. Начало матча осталось за россиянами, и шайба Василия Пономарева на девятой минуте встречи выглядела весьма логично. Интересно, что американские хоккеисты к этому моменту ни разу не бросили в створ ворот Аскарова. Однако после гола ситуация изменилась, и сборная США перехватила инициативу, а ближе к концовке первой 20-минутки Кэм Йорк сравнял счет. Ключевым в матче стал второй период, в котором сборная России забросила три безответные шайбы усилиями Захара Бардакова, Ильи Сафонова и того же Пономарева. При этом подавляющего игрового преимущества у команды Ларионова не было, и американцы также имели хорошие возможности отличиться, но на последнем рубеже уверенно действовал Аскаров. Найт же ни в одном из эпизодов свою команду не выручил, а перед четвертым голом и вовсе выбросил шайбу точно на клюшку российскому хоккеисту, организовав гол в свои ворота, после чего был заменен на Дастина Вольфа.

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"Для Аскарова был непростой матч, в соперниках была очень сильная и интересная команда, победа, безусловно, была при его шикарной игре. В таком матче, когда играют две сильные команды, на вратарей идет большое давление. Кто-то его выдерживает, кто-то нет. Американский вратарь допустил некоторые ошибки, но в те моменты, когда мы оказывали давление", - сказал Ларионов после матча. "Оба допускали ошибки, но Аскаров все равно хорошо играл, а американец тоже ошибся. Но я всегда поддерживаю вратарей и верю в нашего голкипера. Он уже приобрел опыт, поэтому дай бог ему удачи", - подчеркнул в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Россиян не хватило на 60 минут В первой половине третьего периода сборная России действовала с преимуществом, не позволяя американцам создавать опасные моменты у своих ворот. Россияне же в стартовые минуты заключительного игрового отрезка могли снять все вопросы о победителе, но Егор Чинахов, как и в игре с канадцами, не сумел реализовать выход один на один с вратарем. Американцы же свой редкий шанс сумели использовать, шайба Джона Фариначчи в середине периода добавила им уверенности и повлекла за собой ошибки в действиях российских игроков. В последние минуты встречи россияне дважды оставались в меньшинстве, из-за чего американцы сумели сократить отставание до минимума. Тревор Зеграс на 58-й минуте встречи поразил ворота Аскарова, в тот момент американцы сменили вратаря и действовали вшестером против четверых россиян. Последние минуты встречи команда Игоря Ларионова провела ответственно и не позволила сборной США организовать финальный штурм. В самой концовке Чинахов поразил пустые ворота соперника, установив окончательный счет.

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В момент голевой атаки на мгновения на площадке находились шестеро россиян, однако канадские арбитры нарушения численного состава не увидели. "После второго периода мы говорили ребятам о том, что счет 4:1 самый опасный. Когда ты ведешь в три шайбы и даешь им кислород, пропуская второй гол, ты даешь уверенность сопернику. Но в целом мы не развалились, мы продолжали терпеливо играть с шайбой и выиграли ключевые вбрасывания в концовке в своей зоне", - отметил Ларионов. Главный тренер сборной США Нэйт Лимэн считает, что его команда проиграла встречу из-за того, что дала россиянам много возможностей для контратак. "Думаю, сегодня мы проиграли матч в переходных фазах. Мне понравилось, как мы играли в нападении в чужой зоне, особенно в третьем периоде. Мы хорошо шли на ворота - это большой позитив", - сказал Лимэн. Автор дубля Пономарев подчеркнул, что сборной России в последующих встречах необходимо держать высокий уровень игры все 60 минут. "Это была только первая игра, думаю, нам много есть над чем работать. Второй период был за нами, мы завтра постараемся пересмотреть некоторые детали, чтобы в конце игры у нас не было такой просадки", - отметил Пономарев. Ларионов прервал серию поражений от американцев на МЧМ Важным фактором победы сборной России стала ровная игра всех четырех пятерок. Каждое сочетание игроков российской команды по ходу встречи имело хорошие моменты для взятия ворот. Реализовать свои шансы лучше остальных получилось у форвардов номинально четвертого звена - Максим Грошев - Бардаков - Пономарев. Американцы же создавали опасные моменты в основном благодаря первым двум звеньям. Первая тройка в составе капитана команды Василия Подколзина, Марата Хуснутдинова и Родиона Амирова не забросила ни одной шайбы. "У первой тройки не всегда получается то, чего хотелось бы, но эти ребята достойно провели тренировочный лагерь, мы видим определенную "химию" у них, у нас есть время для маневра. Изначально мы делали так, чтобы у нас не было номинально первого или четвертого звена. В этом плане мы от каждой тройки, от каждого игрока ожидаем больше вклада, чем они могут дать", - сказал Ларионов.

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Третьяк и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подчеркнули, что российские хоккеисты в стартовом матче молодежного чемпионата мира показали хорошую игру, и отметили характер игроков. "На прошлом чемпионате мира мы проиграли сборной США, поэтому это шаг вперед и очень важная победа. Но все равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберем игру и ошибки. Это очень важная командная победа, мы проявили русский характер, играли друг за друга", - сказал Ротенберг ТАСС. Сборная США была самым неудобным соперником на чемпионатах мира для команд бывшего главного тренера Валерия Брагина. До этой встречи россияне проиграли американцам шесть встреч подряд. Последний раз сборная России побеждала команду США в полуфинале чемпионата мира 2016 года со счетом 2:1. Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Швеции, Чехии и Австрии. Чехи и шведы проведут очный матч 26 декабря, начало - 22:00 мск. Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 05:30 мск. Американцы днем ранее проведут игру с австрийцами (05:30 мск). В других встречах первого игрового дня чемпионата мира в группе А словаки переиграли швейцарцев со счетом 1:0, а финны оказались сильнее немцев (5:3).