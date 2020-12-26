Третьяк: матч с американцами показал, что россияне не должны расслабляться ни на секунду

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ход матча молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США показал, что в играх турнира нельзя расслабляться ни на секунду. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая - я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда, - сказал Третьяк. - Держали игру два периода, вели со счетом 4:1, но молодежный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Буффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забили им пять голов за один период; будем надеяться, что [Игорь] Ларионов (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) сейчас расставит все точки над "и", скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы".

Третьяк прокомментировал игру вратарей в матче, учитывая, что у американцев была замена голкипера после четырех пропущенных шайб. "Оба допускали ошибки, но [Ярослав] Аскаров все равно хорошо играл, а американец тоже ошибся. Но я всегда поддерживаю вратарей и верю в нашего голкипера. Он уже приобрел опыт, поэтому дай бог ему удачи", - отметил он.

Россияне в следующем матче встретятся со сборной Чехии 28 декабря, встреча начнется в 5:30 мск.