Третьяк: матч с американцами показал, что россияне не должны расслабляться ни на секунду

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Ход матча молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и США показал, что в играх турнира нельзя расслабляться ни на секунду. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Россияне выиграли в стартовом матче турнира со счетом 5:3. Ведя со счетом 4:1 после двух периодов, они пропустили две шайбы.
"Мы хорошо играли, потенциал есть, мы проявили характер, но нельзя расслабляться ни на секунду. Первая игра всегда волнующая - я сам помню свой первый матч, и когда выходишь, то всегда есть волнение, какой бы сильной ни была твоя команда, - сказал Третьяк. - Держали игру два периода, вели со счетом 4:1, но молодежный хоккей тем и опасен, что игрокам свойственно ошибаться, свойственны эмоции. Когда в 2011 году в Буффало канадцы после двух периодов вели 3:0, повесили себе уже золотые медали, и мы забили им пять голов за один период; будем надеяться, что [Игорь] Ларионов (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) сейчас расставит все точки над "и", скажет, где слабые стороны, что неправильно, чтобы не было эйфории от этой победы".
Третьяк прокомментировал игру вратарей в матче, учитывая, что у американцев была замена голкипера после четырех пропущенных шайб. "Оба допускали ошибки, но [Ярослав] Аскаров все равно хорошо играл, а американец тоже ошибся. Но я всегда поддерживаю вратарей и верю в нашего голкипера. Он уже приобрел опыт, поэтому дай бог ему удачи", - отметил он.
Россияне в следующем матче встретятся со сборной Чехии 28 декабря, встреча начнется в 5:30 мск.