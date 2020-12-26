Ларионов: сборная России победила американцев на МЧМ благодаря шикарной игре Аскарова

"Для Аскарова был непростой матч, в соперниках была очень сильная и интересная команда, победа, безусловно, была при его шикарной игре. Мы с Николаем Хабибулиным (тренером вратарей молодежной сборной России - прим. ТАСС) подчистим те моменты в третьем периоде, которые были. Думаю, что он будет играть еще лучше, мы в нем полностью уверены. Эти огрехи спишем на то, что это был первый матч на турнире", - отметил Ларионов.

"В таком матче, когда играют две сильные команды, на вратарей идет большое давление. Кто-то его выдерживает, кто-то нет. Американский вратарь допустил некоторые ошибки, но в те моменты, когда мы оказывали давление", - добавил главный тренер молодежной сборной России.

Ларионов отметил, что российские хоккеисты упустили инициативу в третьем периоде встречи. "После второго периода мы говорили ребятам о том, что счет 4:1 самый опасный. Когда ты ведешь в три шайбы и даешь им кислород, пропуская второй гол, ты даешь уверенность сопернику. Но в целом мы не развалились, мы продолжали терпеливо играть с шайбой и выиграли ключевые вбрасывания в концовке в своей зоне", - заключил Ларионов.

Российская команда во втором матче сыграет со сборной Чехии, встреча пройдет 28 декабря и начнется в 5:30 мск.