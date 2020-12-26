Роман Ротенберг: русский характер помог российским хоккеистам победить американцев на МЧМ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду США за счет русского характера в первом матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Такое мнение ТАСС высказал глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

"Начали чемпионат мира против очень сильного соперника, - сказал Ротенберг. - На прошлом чемпионате мира мы проиграли сборной США, поэтому это шаг вперед и очень важная победа. Но все равно сейчас нужно делать анализ, мы работаем, с тренерским штабом разберем игру и ошибки. В следующем матче будем еще лучше".

"Это очень важная командная победа, мы проявили русский характер, играли друг за друга. У нас был важный матч со сборной Канады (в товарищеском матче перед чемпионатом мира россияне проиграли канадцам со счетом 0:1 - прим. ТАСС). Для нас хорошо начать играть сразу с самыми сильными соперниками, чем сложнее соперник, тем лучше для нас, мы были к этому готовы, проделали работу. Очень важно начать турнир с победы над сильным соперником", - добавил собеседник агентства.

Ротенберг отметил, что находится на постоянной связи с командой и тренерским штабом: "Мы все постоянно находимся на связи. Конечно, ничего не отменяет человеческого общения, человеческое общение - самое важное, что у нас есть. Но с учетом всех современных технологий контакт идет постоянный, мы на связи со всеми. Сами игроки делают очень большую работу. В команде есть лидеры, и капитан команды Василий Подколзин проделывает большую работу".

"Эта победа - личный вклад каждого человека и коллективный труд. Это командный вид спорта, и здесь не надо никого отдельно выделять. Мы поговорим после турнира о том, какие роли у кого были", - заключил собеседник агентства.