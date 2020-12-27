Канадские хоккеисты разгромили немцев в матче молодежного ЧМ, забросив 16 шайб

ТАСС, 27 декабря. Сборная Канады со счетом 16:2 победила команду Германии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с победы над американцами

Показали характер. Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с победы над американцами

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В составе победителей голами отметились Кейден Гуле (2-я минута), Доусон Мерсер (8, 23), Филип Томасино (15, 34), Пейтон Кребс (20, 40), Райан Сузуки (26), Алекс Ньюхук (27, 31), Дилан Козенс (39, 41, 45), Джейкоб Пеллетье (46), Томас Харли (47) и Коннор Макмикель (49). У немцев шайбы забросили Джон Петерка (14) и Флориан Элиаш (60).

Эта победа стала одной из самых крупных в истории сборной Канады на молодежных чемпионатах мира. Рекордными для команды являются матчи со сборными ФРГ (ЧМ-1986, 18:2) и Латвии (ЧМ-2010, 16:0).

Сборные Канады и Германии выступают в группе А вместе с командами Финляндии, Словакии и Швейцарии. В следующем матче канадцы 28 декабря встретятся со словаками, сборная Германии сыграет с тем же соперником 29 декабря.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира являются канадцы.