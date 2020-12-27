Баскетболист "Голден Стэйт" Карри реализовал 105 трехочковых подряд на тренировке

"Голден Стэйт" находится в Чикаго, где готовится к предстоящему матчу регулярного чемпионата против "Буллз". В команде сообщили, что они засняли на видео последние 103 точных броска Карри.

"Это безумие, - сказал главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр. - Мне кажется, предыдущий рекорд был 77 бросков подряд. Это должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннесса, потому что у нас есть видеодоказательства".

"У меня нет никаких сомнений, что он сделал это, - сказал партнер Карри по команде Дрэймонд Грин. - Мне даже не надо смотреть видео. Я всегда говорил, что это лучший снайпер в истории баскетбола".

"Голден Стэйт" проиграл первые два матча нового сезона НБА. В стартовой игре команда уступила "Бруклину" (99:125), во втором матче - "Милуоки" (99:138).

Карри был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2009 года под 7-м номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014-2019). Занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории "Голден Стэйт", набрав за время игры в НБА 16 458 очков.