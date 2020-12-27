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НБА

Баскетболист "Голден Стэйт" Карри реализовал 105 трехочковых подряд на тренировке

Главный тренер команды Стив Керр предложил внести это достижение в Книгу рекордов Гиннесса
Стефен Карри AP Photo/Kathy Willens
Описание
Стефен Карри
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 27 декабря. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Стефен Карри реализовал 105 трехочковых подряд на субботней тренировке команды. Об этом сообщает телеканал CBC.

"Голден Стэйт" находится в Чикаго, где готовится к предстоящему матчу регулярного чемпионата против "Буллз". В команде сообщили, что они засняли на видео последние 103 точных броска Карри.

"Это безумие, - сказал главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр. - Мне кажется, предыдущий рекорд был 77 бросков подряд. Это должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннесса, потому что у нас есть видеодоказательства".

"У меня нет никаких сомнений, что он сделал это, - сказал партнер Карри по команде Дрэймонд Грин. - Мне даже не надо смотреть видео. Я всегда говорил, что это лучший снайпер в истории баскетбола".

"Голден Стэйт" проиграл первые два матча нового сезона НБА. В стартовой игре команда уступила "Бруклину" (99:125), во втором матче - "Милуоки" (99:138).

Карри был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2009 года под 7-м номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014-2019). Занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории "Голден Стэйт", набрав за время игры в НБА 16 458 очков.

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